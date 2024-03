Politano non ci sta: “Su Osimhen era rigore”, poi il commento sull’obiettivo Champions

Il Napoli esce dalla Champions League. Matteo Politano non ci sta e recrimina un fallo da rigore ai danni di Osimhen.

Si è chiusa con il più triste degli epiloghi la campagna europea del Napoli. Gli azzurri di mister Francesco Calzona hanno messo fine ai propri sogni Champions, cadendo in casa del Barcellona di Xavi nel match di ritorno degli ottavi. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra partenopea è andata ko in Spagna, incassando un pesante 3-1. Sconfitta che non è andata affatto giù al Napoli, così come a Matteo Politano. Nel post gara, l’attaccante azzurro si è lamentato per un fallo da rigore su Osimhen, che avrebbe potuto cambiare l’economia del match.

Politano non ci sta

Al termine della gara, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. L’attaccante ha recriminato un rigore che avrebbe potuto invertire le sorti della sfida contro il Barcellona: “Rigore su Osimhen? Dal campo c’era. Dopo l’avvio shock, siamo stati bravi a reagire e ad accorciare le distanze con Amir”.

Sugli errori: “Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione, anche perché loro difendevano molto alti. Ci siamo fatti pescare troppe volte in fuorigioco”.

Sull’obiettivo Champions League: “Possiamo ancora farcela, abbiamo dieci finali da giocare. Dobbiamo vincerle perché l’obiettivo è di tornare a vivere notte come queste”.