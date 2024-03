Di Lorenzo carica il Napoli: le parole sul finale di stagione

Il Napoli di Francesco Calzona saluta la Champions League. Capitan Giovanni Di Lorenzo è amareggiato dopo la sconfitta contro il Barça.



Termina agli ottavi di finale l’avventura del Napoli di Francesco Calzona in Champions League. Dopo l’1-1 dell’andata, il Barcellona di Xavi ha fatto suo il match di ritorno, stendendo la squadra azzurra con il risultato finale di 3-1. Il morale in casa partenopea è basso, lo stesso capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è mostrato amareggiato per la sconfitta nel post gara.

Di Lorenzo analizza la prestazione degli azzurri

Dopo la dura sconfitta, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato della prestazione della squadra azzurra ai microfoni di Sport Mediaset. Il capitano azzurro si è palesato deluso per la sconfitta, ma al contempo fiducioso in vista delle prossime gare di campionato: “La pressione quando giochi questo tipo di partite c’è, è normale, bisogna conviverci. Non abbiamo avuto un approccio positivo alla gara, prendere due gol in tre minuti a questi livelli è incettatile e questo ha condizionato un po’ la gara. Siamo stati a trovare il 2-1 e a restare in partita quasi fino alla fine. La prestazione a tratti è stata buona, è un peccato perché volevamo andare il più avanti possibile in questa competizione”.

Sull’obiettivo Champions League: “Il traguardo da raggiungere è quello, sappiamo che dobbiamo vincere tante partite. Siamo sulla buona strada, il nuovo allenatore ci ha dato entusiasmo e continuità di prestazione. Questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. È un peccato aver perso oggi perché per noi tenevamo molto ad una competizione così importante come la Champions League”.