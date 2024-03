De Laurentiis vs Sky, la UEFA non resta a guardare: c’è la decisione dopo i fatti di Barcellona

Dopo quanto accaduto nel pre partita di Barcellona-Napoli, la Uefa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha dovuto abbandonare la Champions League. Gli azzurri di Francesco Calzona non si sono dimostrati all’altezza dell’impegno europeo contro il Barcellona. Il risultato di 3-1 è sembrato per certi tratti giusto rispetto a quanto fatto vedere in campo.

Il Napoli, però, ha da recriminare anche per alcune episodi arbitrali e non solo. Sicuramente il mancato rigore per il chiaro “step on foot” di Cubarsì su Osimhen avrebbe potuto indirizzare in modo diverso il match, così come l’errore da due passi di Lindstrom sul risultato di 2-1 e con la qualificazione ancora in bilico. Nei minuti finali, poi, il Napoli ha anche colpito una traversa con Olivera e Kvaratskhelia ha sfiorato il palo. Insomma, il Napoli ha fallito nei momenti decisivi del match e in Champions League questo non è concesso.

Oltre a ciò, c’è anche un altro episodio che secondo la Uefa non è concesso. Si tratta della sfuriata di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Massimo Ugolini e del suo cameraman avvenuta nel pre partita.

Sfuriata ADL: la Uefa apre un’indagine contro il patron

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, il patron azzurro si è preso nuovamente la scena con una nuova sfuriata.

L’ultima volta, accadde nel corso del pre partita di Napoli-Juventus quando De Laurentiis cacciò in malo modo i cameramen di Dazn dallo spogliatoio azzurro. Questa volta a fare le spese della furia di De Laurentiis è stato Massimo Ugolini e il team di Sky Sport. A quanto pare, il patron azzurro aveva concordato che le interviste pre partita le avrebbe fatte Gianluca Di Marzio, ma così non è stato.

Mentre Politano stava rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Massimo Ugolini, De Laurentiis ha interrotto bruscamente l’intervista e ha trascinato via il suo giocatore.

La sfuriata di De Laurentiis non è affatto piaciuta alla Uefa che secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri, avrebbe aperto un procedimento contro il presidente del Napoli.

La procedura disciplinare aperta dalla Uefa contro De Laurentiis sarebbe possibile per “violazione delle regole basiche di condotta decente“. Una presa di posizione forte da parte della Uefa che non ha proprio digerito le brutte immagine che il pre partita di Barcellona-Napoli ha regalato.

Di seguito il tweet di Palmeri: