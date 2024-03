Contatto Osimhen-Cubarsi, Tuttosport da non credere: la moviola fa discutere

Montano ancora le polemiche per il possibile rigore non assegnato al Napoli contro il Barcellona: Tuttosport fa infuriare i tifosi azzurri.

Quella maturata allo Stadio Olimpico Lluis Companys è un’eliminazione amara da digerire per il Napoli e per i suoi tifosi. Se il risultato appare netto, con un secco 3-1 che sempre non dare alcuna chance al Napoli di replica, diversa è stata la storia in campo.

I ragazzi di Francesco Calzona scendono in campo impauriti e soprattutto il Barcellona è abile nel mettere in luce tutte le pecche difensive degli azzurri. I due gol in rapida successione nel corso del primo tempo avrebbero tagliato le gambe a chiunque, ma non ad un Napoli resiliente che stringe i denti e di forza va a riaprire il match con Rrahmani.

In avvio di secondo tempo, poi, gli azzurri alzano il baricentro e si rendono molto pericolosi dalle parti di Ter Stegen e Osimhen sguscia via a Cubarsì che lo stende con il più classico degli “step on foot“. La dinamica del fallo appare chiara, ma l’arbitro decide di non intervenire. A supportare la tesi del direttore arbitrale c’è l’edizione odierna di Tuttosport.

Tuttosport: “Osimhen commette fallo su Cubarsì”

L’episodio del possibile calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare radicalmente la storia del match continua a generare polemiche anche 24 ore dalla partita.

I tifosi azzurri non si danno pace per quanto avvenuto in campo, ma a far infuriare i supporters partenopei ci pensa l’edizione odierna di Tuttosport.

Secondo il noto quotidiano, da sempre molto vicino alle vicende della Juventus, sarebbe stato Osimhen a commettere fallo su Cubarsì e a rifilare un pestone alla giovane stella blaugrana.

Di seguito quanto si legge tra le pagine del quotidiano:

“Il Napoli si è lamentato di un possibile fallo da rigore al 51′, quando Cubarsí si è trovato ad affrontare Osimhen in uno dei tanti duelli della partita. Il nigeriano dopo un contatto è andato subito a terra, ma l’arbitro Makkelie e anche il Var hanno fatto proseguire. Al termine della partita anche Calzona ha protestato, ma dalle immagini si nota come per primo sia il piede dell’attaccante ad andare a impattare su quello del giovane difensore, è la punta degli azzurri a commettere il tanto decantato “step on foot”, che sta facendo diventare il calcio in area uno sport da voyeur del contatto”.

Una presa di posizione molto dura da parte di Tuttosport che in queste ore ha fatto infuriare i tifosi azzurri. Il quotidiano poi, chiude quasi alludendo al fatto che lo “step on foot” non debba essere sanzionato in area di rigore perchè toglierebbe al calcio uno dei suoi elementi fondamentali, ovvero il contatto fisico.