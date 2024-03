Atletico Madrid-Inter, la musica non cambia: riecco i soliti cori contro Napoli (VIDEO)

A poche ore dal decisivo match contro l’Atletico i tifosi nerazzurri non perdono occasione per intonare i soliti cori contro Napoli.

Il Napoli non è riuscito nell’impresa di centrare i quarti di finale di Champions League. La trasferta in Spagna contro il Barcellona è terminata con il risultato di 3-1, proprio come accadde ben 4 anni fa. Gli azzurri, quindi, sono costretti a dire addio alla Champions League e per come sta andando il campionato è probabile che mancheranno dal più grande palcoscenico europeo per un po’ di tempo.

Con l’eliminazione del Napoli, l’unica squadra italiana rimasta ancora in lotta in Champions League è l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri che, come il Napoli lo scorso anno, stanno dominando in lungo e in largo in Serie A, devono difendere il vantaggio ottenuto nella gara d’andata contro l’Atletico Madrid.

A San Siro il match è terminato con il risultato di 1-0 in favore di Lautaro Martinez e compagni, ma al Civitas Metropolitano l’Atletico è una squadra molto temibile. I nerazzurri, dunque, sono chiamati ad un grande sforzo fisico e mentale che potrebbero pagare in vista del big match di domenica sera.

Atletico Madrid-Inter, ancora beceri cori contro Napoli

Il match di questa sera è di vitale importanza per la squadra di Inzaghi. I nerazzurri, infatti, vogliono bissare la finale di Champions League conquistata lo scorso anno.

Lo sanno molto bene i tifosi che sono accorsi in massa nella capitale spagnola per sostenere la propria squadra. Più che sostenere i colori nerazzurri, però, pare che alcuni di loro si preoccupino maggiormente nell’intonare i soliti beceri cori contro Napoli e i napoletani.

I tifosi nerazzurri, nel corso del pomeriggio odierno, mentre si trovavano in un locale del centro città, infatti, hanno intonato il coro “Noi non siamo napoletani“.

Di seguito il video:

Ancora una volta, dunque, Napoli finisce sulla bocca di questi pseudo-tifosi che fanno solo male al mondo del calcio. Come sempre, infatti, non è vietata la rivalità purchè non sfoci in una questione di razzismo territoriale.

Nonostante i tanti appelli e gli accorgimenti adottati dalle autorità, però, il fenomeno dei cori discriminatori è ancora molto presente nel nostro calcio. Tutte le domeniche, infatti, le tifoserie di tutta Italia intonano cori contro Napoli e i napoletani andando così a minare l’immagine pulita del calcio italiano. Probabilmente, è arrivato il momento di pene più dure per i fautori di questi cori e anche nei confronti delle loro squadre in modo che questi episodi non si ripetano più.