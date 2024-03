Barcellona-Napoli, spettacolo azzurro al Companys: quanti tifosi ci saranno

C’è grande attesa per il match di questa sera tra Napoli e Barcellona: svelato il numero di tifosi azzurri presenti al Companys.

Barcellona-Napoli non è una partita come tutte le altre. Lo sa bene Francesco Calzona che nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia ha spiegato come il match di questa sera valga l’intera stagione.

Il Napoli è chiamato all’impresa in casa dei ben più quotati blaugrana per passare il turno. Oltre ad essere fondamentale per il proseguimento del cammino in Champions League degli azzurri, una vittoria questa sera terrebbe viva la speranza di qualificarsi al prossimo Mondiale per Club.

Questo, infatti, è l’obiettivo dichiarato da diverso tempo da parte di Aurelio De Laurentiis. Partecipare al Mondiale per Club garantirebbe agli azzurri di espandere il proprio brand oltre ad un introito da ben 100 milioni di euro. De Laurentiis è pronto a tutto pur di partecipare al Mondiale per Club e infatti ha promesso ben 10 milioni di premio per i giocatori in caso di qualificazione.

Barcellona-Napoli, ondata azzurra al Lluis Companys

Barcellona-Napoli, oltre a poter regalare ancora vita alla squadra di Calzona, resta un match affascinante. I tifosi sono sempre incantati quando si scontrano due squadre di questo calibro, a prescindere dalle difficoltà incontrate in stagione.

I supporters azzurri hanno compreso benissimo l’importanza del match e sono volati in massa in terra catalana per sostenere i propri beniamini.

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport, saranno ben 3.500 i tifosi azzurri presenti nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona. Ugolini, però, spiega come almeno 7.000, invece, saranno sparsi negli altri settori dello stadio. Il Napoli, dunque, anche in Spagna potrà contare sul supporto della propria gente che non vede l’ora di vedere gli azzurri tentare l’impresa contro i campioni del Barcellona.

Ugolini, poi, ha svelato anche le ultime notizie di formazione in casa Napoli. In difesa tornerà Rrahmani, mentre Olivera prenderà il posto di Mario Rui. A centrocampo tornerà Hamed Traoré dopo aver riposato contro il Torino. Francesco Calzona, poi, in attacco si affida ai suoi uomini migliori: il tridente, infatti, sarà composto da Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Matteo Politano. Per la prima volta da quando è arrivato a Napoli, Calzona ha l’intera squadra a disposizione. Tra i convocati, infatti, ci sono anche Jens Cajuste e Cyril Ngonge che potranno essere utili dalla panchina per dare una mano a gara in corso.