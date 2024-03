Contatto Osimhen-Buongiorno, svelati gli audio del VAR: la rivelazione a DAZN

Nel corso di “Open Var” è stato preso in esame anche l’episodio del possibile calcio di rigore a favore del Napoli per il contatto tra Osimhen e Buongiorno.

Il Napoli ha sfidato il Torino nell’anticipo del venerdì sera valido per il 28° turno di Serie A. In virtù dei numerosi scontri diretti che erano presenti in calendario in questa giornata, sarebbe stato importante per il Napoli vincere contro i granata.

Così non è stato. I ragazzi di Calzona, nonostante una buona prestazione, non sono riusciti ad andare oltre all’1-1. Due punti persi, dunque, per il Napoli, ma la corsa alla Champions League rimane apertissima, soprattutto qualora anche il 5° posto dovesse garantire l’accesso alla massima competizione europea.

Al termine del match, tra i tifosi azzurri, oltre al rammarico per l’occasione sprecata, serpeggiava anche un po’ di rabbia per alcune decisioni arbitrali dubbie. In particolare, i tifosi del Napoli si sono lamentati molto per un possibile rigore non assegnato agli azzurri.

Contatto Osimhen-Buongiorno, svelato l’audio tra Orsato e Var

I tifosi del Napoli, subito dopo il triplice fischio di Orsato, hanno mostrato tutto il loro malcontento per l’arbitraggio nel corso del match contro il Torino.

L’esperto fischietto di Schio, in particolare, è finito nel mirino della critica dei tifosi partenopei per due motivi. Il primo è quello relativo al tempo effettivo di gioco. Orsato, infatti, ha permesso che il Torino perdesse molto tempo nel corso dei 90′ e questo ha fatto infuriare i tifosi azzurri.

Oltre a questo, nello specifico c’è un episodio che i tifosi del Napoli non hanno digerito. Nell’area del Torino, infatti c’è stato un contatto tra Victor Osimhen e Alessandro Buongiorno. Orsato non ha fischiato il rigore e dopo un brevissimo check con il Var ha fatto proseguire il match senza cambiare la sua decisione.

Questa sera, nel corso di “Open Var” in onda su Dazn è stato esaminato proprio questo episodio ed è stato svelato l’audio tra Orsato e il Var Valeri.

Di seguito quanto evidenziato:

Var: “Possibile rigore”.

Orsato: “Tirati su! Victor be careful, ok?”

Var: “Dani c’è un gomito che appoggia sulla schiena, non c’è nulla. Check completato”.

In studio, poi, era presente Dino Tommasi, vice commissario C.A.N. che ha commentato l’operato di Orsato. Secondo lui, la scelta presa dal arbitro e dal Var è ineccepibile poichè quanto accaduto in area del Torino è un semplice contatto di gioco.