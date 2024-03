Inter-Napoli, doppio infortunio: rischiano di saltare il big match

Arriva la news circa il doppio infortunio in vista dell’incontro. Inter-Napoli potrebbe infatti perdere due importanti protagonisti a seguito di quanto accaduto.

Non è bastata la doppia vittoria contro Sassuolo e Juventus a far uscire definitivamente dal baratro il Napoli. Gli azzurri sono infatti nuovamente caduti nel tranello del pari contro il Torino al Maradona, dimostrando ancora una volta repulsione verso il raggiungimento di un triplo successo consecutivo in stagione. Fra sfortuna ed errori sul gol granata però, i partenopei hanno dimostrato notevole crescita sotto la guida di Francesco Calzona, in grado di lasciare nei tifosi qualche squarcio di positività in vista della doppia trasferta contro Barcellona e Inter. In particolare, è il match di Milano ad esser stato caratterizzato dalle ultime news, con due possibili assenze che ora prendono quota.

Carlos Augusto e Arnautovic out, rischio assenza per Inter-Napoli

Le ore 20.45 di domenica 17 marzo vedranno San Siro applaudire al calcio d’inizio di Inter-Napoli. Super big match del 29° turno di Serie A, esso vedrà protagonisti gli attuali Campioni d’Italia e la compagine che si prepara a trionfare nella corsa Scudetto 23/24. Una sorta di passaggio del testimone in quel del Meazza, che potrebbe essere però caratterizzato da una duplice assenza nella rosa di Inzaghi.

In seguito a Bologna-Inter, anticipo di Serie A conclusosi da poco, il tecnico piacentino ha infatti perso nel giro di 45 minuti sia Carlos Augusto che Arnautovic. Per l’esterno brasiliano, in particolare, un piccolo fastidio muscolare avrebbe portato lo staff nerazzurro a spingere per il cambio all’intervallo, nella speranza di essere intervenuti in tempo. Lato punta, invece, l’ex di turno si è accasciato al suolo del Dall’Ara per problemi di natura muscolare, che in quest’annata hanno già tenuto l’austriaco lontano dal campo a lungo. Una doppia tegola, questa, che va a scombussolare i piani dell’Inter in vista del match contro il Napoli, sebbene l’assenza dei due dal match non sia ancora stata confermata. Solo gli esami strumentali di settimana prossima daranno infatti news certe sull’esterno e sull’attaccante.

Inter-Napoli senza Carlos Augusto e Arnautovic: cosa ne pensa la nostra redazione

Sebbene le due assenze non siano ancora certe, è lecito svolgere le prime analisi circa Inter-Napoli considerando gli eventuali forfait di Carlos Augusto e Arnautovic. In particolare, il nostro giudizio verte sulle tante personalità di spicco della squadra nerazzurra, che saprà di certo sopperire alle due mancanze tramite altri giocatori dallo spiccato talento. Scalpitano infatti i vari Dimarco e Dumfries sulla fascia nonché Lautaro Martinez, Thuram e Sanchez per l’attacco. Dovesse però reggere la difesa targata Napoli, ottima nel corso dei 90 minuti appena vissuti contro il Torino, potrebbero aprirsi scenari interessanti a San Siro.

In caso di match bloccato sul pari in prossimità degli ultimi 15 minuti, Inzaghi potrebbe infatti patire le assenze di due uomini cardine da inserire a partita in corso come Carlos Augusto e Arnautovic, nonostante l’Inter, come già dimostrato, disponga di numerose alternative da poter schierare. La parola, oltre che agli esami strumentali attesi in settimana, passa ora al campo.