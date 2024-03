Nuovo stadio Napoli, dal Comune appello ufficiale a De Laurentiis: può cambiare tutto

Nelle scorse ore il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha annunciato che il nuovo stadio del club partenopeo si farà a Bagnoli: arriva la replica dalle istituzioni.

Ore di grande fermento in casa Napoli per le parole pronunciate nella serata di giovedì, ai microfoni della RAI, dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato l’idea di costruire il nuovo impianto a Bagnoli. Dichiarazioni che hanno alzato un polverone immediato, anche se al momento non c’è una replica ufficiale da parte del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. In mattinata, è trapelata una sostanziale freddezza da parte di Palazzo San Giacomo nei confronti dell’uscita del numero uno della SSC Napoli, mantenendo una linea pressoché invariata rispetto a quella dei giorni scorsi.

L’intenzione del Comune, infatti, è quella di fornire alla città, attraverso il totale restyling nel rispetto dei parametri stilati dalla UEFA, un impianto pronto per gli Europei in programma (tra l’Italia e la Turchia, ndr) nel 2032. A confermarlo è l’Assessore allo Sport del Comune partenopeo, Emanuela Ferrante, che ha parlato ai microfoni di TeleClubItalia.

Notizie SSC Napoli, stadio Maradona: l’annuncio di Ferrante

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è uscita allo scoperto in seguito alle dichiarazioni bomba rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato la volontà di costruire un impianto ex novo a Bagnoli, anziché puntare sulla ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona.

“Al momento tutti vorremmo che il Napoli continuasse a giocare allo stadio Maradona”, ha dichiarato l’Assessore nel corso del suo intervento a TeleClubItalia, auspicando che il numero uno della SSC Napoli presenti il progetto per la ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. La stessa Ferrante ha inoltre ribadito che la pista d’atletica è ritenuta “un falso problema”, aprendo nuovamente all’ipotesi di spostare la medesima in un’altra zona della città per lasciare spazio esclusivamente a un impianto dell’unica vocazione calcistica. “Io mi auguro che, alla fine, si riporti l’attenzione sullo Stadio Maradona per la sua storicità, visto che rappresenta un luogo di culto per i napoletani”, ha rilanciato.

È attesa nelle prossime ore una replica ufficiale da parte del primo cittadino del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, che nei giorni scorsi aveva aperto nuovamente la porta ad Aurelio De Laurentiis, che intanto strizza l’occhio a Bagnoli, location finita al centro dei rumors dopo un annuncio, quello rilasciato nella serata di giovedì, che ha lasciato sorpresi davvero tutti.