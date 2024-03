ULTIM’ORA – De Laurentiis annuncia: “Costruirò lo stadio nuovo”, scelta la zona

Annuncio clamoroso di Aurelio De Laurentiis in merito al nuovo stadio del Napoli: svelato dove verrà costruito.

Il Napoli è totalmente concentrato sul match di domani sera contro il Torino. Gli azzurri sono chiamati a vincere contro la squadra di Ivan Juric per provare a inseguire il sogno qualificazione alla zona Champions League.

Calzona sta preparando al meglio la squadra in vista del match di domani sera che si giocherà allo Stadio Maradona.

L’impianto di Fuorigrotta, però, potrebbe non essere più la casa dei campioni d’Italia in un futuro prossimo. Nelle ultime settimane in casa Napoli ha tenuto banco la questione nuovo stadio. Oltre alla questione nuovo stadio, però, De Laurentiis è al lavoro anche per la costruzione di un nuovo centro sportivo che, stando alle parole del patron azzurro, dovrà essere pronto entro di 24 mesi.

Aurelio De Laurentiis, nella giornata di oggi, era presente a Castel Volturno proprio per lavorare al nuovo stadio e al nuovo centro sportivo.

Nuovo stadio Napoli, annuncio di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli avevano lavorato in simbiosi per provare a trovare un accordo per la concessione dell’impianto di Fuorigrotta.

Negli ultimi giorni, infatti, si era parlato di diverse possibilità per la futura casa del Napoli. In passato si era parlato della possibilità di spostarsi ad Afragola che era molto ben collegata da treni ad alta velocità e dall’uscita dell’autostrada.

Ultimamente, invece, si era pensato ad un massiccio restyling dello Stadio Maradona con la rimozione della pista di atletica per avvicinare i tifosi al campo. A tal proposito si era espresso anche l’architetto Zavanella che aveva spiegato come c’era bisogno di ben 100 milioni di euro per ultimare i lavori.

L’accordo con il Comune di Napoli, però, pare non sia stato trovato. Pare che il patron azzurro abbia deciso in autonomia quale sarà il futuro della nuova casa del Napoli e ha deciso di annunciarlo ai microfoni del Tgr Campania.

Il presidente del Napoli ha annunciato che provvederà alla costruzione di un nuovo impianto e che la nuova casa del Napoli sorgerà a Bagnoli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Non rifarò l’impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli”.

Una scelta che appare definitiva, quella di De Laurentiis e che apre a nuovi scenari. Il nuovo stadio nascerà dove prima si ergeva l’ex Italsider con la zona che deve essere bonificato.