Ultim’ora Napoli, annuncio ufficiale sugli infortuni: il comunicato

Cresce l’attesa per Napoli-Torino di domani sera: arriva l’annuncio ufficiale del club sugli infortunati azzurri.

Dopo mesi di grande difficoltà, il Napoli sembra intravedere la luce in fondo al tunnel. Gli azzurri, infatti, arrivano da due prove convincenti contro Sassuolo e Juventus che hanno ridato speranza alla squadra e all’intero ambiente.

Contro il Sassuolo gli azzurri sono riusciti a ritrovare con facilità la via del gol. Il rientro di Victor Osimhen, ovviamente, ha avuto un impatto importante. Le sei reti segnate contro i neroverdi, però, hanno permesso al Napoli di ritrovare leggerezza in attacco. Contro la Juventus, invece, il Napoli ha dimostrato a sé stesso di poter vincere contro chiunque. La squadra di Calzona ha messo in campo uno spirito combattivo che non si vedeva da un po’ di tempo e il gol nel finale di Raspadori, dopo aver subito il pareggio pochi minuti prima, ne è la conferma.

Domani è previsto il match contro il Torino e gli azzurri scenderanno in campo per proseguire il proprio trend positivo. Da Castel Volturno arrivano notizie importanti sugli infortunati.

Verso Napoli-Torino, le ultime sugli infortunati

Il Napoli si è allenato anche oggi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. I ragazzi di Calzona sono al lavoro per preparare al meglio la sfida di domani sera contro il Torino.

Come di consueto, attraverso il proprio sito ufficiale, il club partenopeo ha comunicato le ultime notizie sugli infortunati. I giocatori ancora costretti ad un lavoro differenziato sono: Rrahmani, Cajuste e Ngonge.

Di seguito quanto evidenziato:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata al lavoro tecnico-tattico. Cajuste e Ngonge hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Per Rrahmani prima parte di allenamento personalizzato in campo e seconda parte in gruppo.

FONTE: SSC NAPOLI

Mister Calzona, dunque, dovrà fare i conti con diversi indisponibili. Dato che Rrahmani ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, sembra l’unico degli infortunati in grado di poter rientrare per il match di domani sera. Cajuste e Ngonge, invece, vanno spediti verso un altro forfait.

Il match di domani è fondamentale per le speranze di qualificazione alla prossima Champions League del Napoli. Gli azzurri, inoltre, avranno l’opportunità di centrare la terza vittoria consecutiva in questo campionato: fino ad ora non è mai successo.