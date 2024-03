Kvaratskhelia-Napoli, fantasma dell’addio: quale cifra può far vacillare De Laurentiis

Kvaratskhelia può davvero lasciare il Napoli, soprattutto dopo le parole dell’agente: quale cifra può spingere De Laurentiis ad accettare la cessione.

Stagione complicata quella che il Napoli sta vivendo sotto più punti di vista. Non solo i risultati non soddisfano le attese, vista la lontananza dalla vetta della classifica e i tre cambi di allenatore in panchina, ma anche il futuro appare abbastanza incerto con gli assi della squadra che paventano di cambiare aria a fine stagione.

Victor Osimhen già da tempo ha confermato l’intenzione di lasciare il Napoli al termine del campionato per provare una nuova esperienza. Cosa ampiamente prevista visto il prolungamento di un solo anno del contratto. Ciò che fosse meno prevedibile è che anche l’altra stella della squadra partenopea, Khvicha Kvaratskhelia, potesse essere con un piede sull’uscio della porta.

Kvaratkshelia può lasciare il Napoli, De Laurentiis valuterà offerta dai 100 milioni a salire

Già, perché le parole rilasciate dall’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, all’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, lasciano intendere che l’attaccante e il suo entourage alla cessione ci pensino eccome. A confermarlo è anche l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Il fantasma dell’addio prende forma, ma per ora resta senza volto. I colori del club che potrebbe in qualche modo strappare Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sono ancora sconosciuti. L’impressione però è che prima di avere una risposta non dovranno passare troppi mesi.

Spunta anche l’eventuale cifra che potrebbe far propendere De Laurentiis all’addio del georgiano, ma per convincere il presidente del Napoli servirà un assegno davvero corposo:

È difficile adesso quantificare una cifra precisa che potrebbe far vacillare De Laurentiis. Verosimilmente si può ipotizzare sui 100 milioni di euro, considerando l’età (classe 2001) e la scadenza dell’accordo in vigore col Napoli fissata al 2027, quindi tutt’altro che vicina.

L’eventuale doppia cessione resta comunque complicata da ipotizzare. A incidere tantissimo sulle scelte future del Napoli sarà anzitutto la fine del campionato: la conquista o meno della Champions League potrebbe fungere da ago della bilancia, anche e soprattutto a causa delle finanze del club. Nonostante ciò, De Laurentiis ha abituato i propri tifosi ad accettare non più di una cessione importante l’anno, sempre da effettuare in estate tra l’altro. Anche il contratto ancora molto lungo di Kvaratskhelia – con il quale si discute anche per il rinnovo – potrebbero far propendere De Laurentiis a trattenere, almeno per un’altra stagione, il proprio gioiello e poi rimandare ogni decisione all’estate 2025.