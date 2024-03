Futuro Osimhen, una big si tira fuori: cambiano gli scenari

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere: una big europea si tira fuori dalla corsa al nigeriano.

In quest’ultima parte di stagione, il Napoli può finalmente contare su un Victor Osimhen in grande spolvero. Fino a questo momento, infatti, gli azzurri hanno dovuto fare a meno del proprio centravanti per lunghi tratti.

Osimhen, infatti, prima è stato costretto ai box per oltre un mese a causa di un problema di natura muscolare. Poi, Osimhen è volato in Costa d’Avorio per prendere parte alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Il bomber azzurro, con la sua Nazionale, è arrivato fino alla finale della competizione e questo ha gravato molto sulla stagione azzurra.

Ora, Osimhen è tornato a pieno regime per provare a salvare la stagione del Napoli prima di lasciare la città la prossima estate.

Cessione Osimhen, un top club si tira fuori

Il futuro di Victor Osimhen appare chiaro già da diversi mesi. Prima dell’inizio della Coppa d’Africa, l’azzurro ha annunciato di aver già chiaro il suo futuro e De Laurentiis ha confermato che il nigeriano non sarà del Napoli nella prossima stagione.

Resta da capire, però, chi pagherà ala clausola da 120 milioni e quale sarà la prossima squadra del capocannoniere dello scorso campionato.

Secondo quanto riportato dal “The Guardian“, pare che la prossima squadra di Victor Osimhen non sarà il Chelsea. I Blues, infatti, avrebbero virato su un nuovo obiettivo. Si tratta dell’ala spagnola Nico Williams, gioiellino dell’Athletic Bilbao. Nel contratto di Williams con il club basco è presente una clausola rescissoria da 43 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro.

Il club londinese, dunque, dovendo fare un solo investimento, avrebbe scelto di affondare il colpo su Nico Williams e abbandonare la pista Osimhen.

Futuro Osimhen, quale sarà la prossima squadra?

Il futuro di Victor Osimhen, dunque, resta ancora tutto da scrivere. In Europa, però, sono ben pochi i club che si possono permettere di pagare una clausola rescissoria così elevata.

Il rinnovo contrattuale firmato da Osimhen lo scorso dicembre è stato fatto ad hoc per permettere al Napoli di incassare una cifra elevata dalla sua cessione. Con il Chelsea pronto a defilarsi, però, restano comunque alcuni club pronti a fiondarsi sul centravanti azzurro.

In pole position pare esserci il Paris Saint Germain che è chiamato a sostituire Kylian Mbappé che andrà a Madrid. Per Osimhen si tratterebbe di un ritorno in Francia dopo l’esperienza con il Lille prima di trasferirsi a Napoli.