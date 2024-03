De Laurentiis oggi era a Castel Volturno: svelato il motivo – SKY

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, era quest’oggi a Castel Volturno: Sky ha svelato il motivo della sua presenza all’ SSCN Konami Training Center.

La presenza a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis in questa stagione è stata sicuramente superiore alle aspettative. Il patron azzurro, infatti, per diverso tempo ha vissuto nei pressi del centro sportivo posticipando anche altri discorsi lavorativi.

In questa stagione, infatti, il Napoli è stata l’assoluta priorità del presidente azzurro. Questo, ovviamente, non era in programma, ma i risultati negativi della squadra hanno costretto il numero uno del Napoli a questa scelta.

In particolare, nel corso della gestione Garcìa, De Laurentiis ha fatto sentire maggiormente la sua vicinanza alla squadra. Il patron, nella conferenza stampa fiume di qualche settimana fa ha spiegato nel dettaglio la sua presenza al centro sportivo. De Laurentiis, inoltre, ha affermato che quando lui era presente i risultati erano positivi come accaduto contro Lecce e Udinese. Quando, invece, Garcìa agiva di testa sua, il Napoli arrivava a debacle impronosticabili come accaduto contro l’Empoli.

Nella giornata di oggi Aurelio De Laurentiis è tornato a Castel Volturno e Sky Sport ha svelato i motivi della sua presenza all’SSCN Konami Training Center.

De Laurentiis a Castel Volturno: il motivo

Pochi minuti fa Sky Sport ha parlato della situazione attuale del Napoli. Gli azzurri, infatti, anche oggi si sono allenati agli ordini di mister Calzona per affrontare al meglio il Torino di Juric domani sera al Maradona.

L’emittente satellitare ha fatto sapere che, oltre alla squadra e allo staff tecnico, all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno era presente anche Aurelio De Laurentiis. I colleghi di Sky Sport, inoltre hanno svelato il motivo di tale scelta.

De Laurentiis, infatti, dopo aver salutato brevemente la squadra prima dell’allenamento, si è messo al lavoro per risolvere le questioni relative al nuovo stadio e al nuovo centro sportivo. Qualche settimane fa, infatti, il patron azzurro aveva svelato che il nuovo centro di allenamento dei campioni d’Italia dovrà essere pronto entro 24 mesi.

Discorso diverso, invece, per lo stadio dove si starebbe pensando di spostare la pista di atletica a Bagnoli e andare ad adoperare un restyling profondo dell’attuale impianto di Fuorigrotta. Nella giornata di ieri, inoltre, l’architetto Zavanella ha spiegato che serviranno ben 100 milioni di euro per permettere agli azzurri di giocare in uno stadio praticamente nuovo e soprattutto permettere alla città di Napoli di ospitare i match di Euro2032.