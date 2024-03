Barcellona in emergenza totale: mossa disperata di Xavi in allenamento

In vista di Barcellona-Napoli, Xavi, tecnico dei blaugrana, è costretto ad una mossa disperata nel corso dell’allenamento odierno.

Domani il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per affrontare il Torino di Ivan Juric. Il Napoli è chiamato a vincere per continuare a sperare in un piazzamento che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League.

Per il match di domani, Francesco Calzona, tecnico del Napoli, dovrà fare a meno di Cyril Ngonge e Jens Cajuste. In dubbio, invece, la presenza di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è uscito anzitempo nel corso del match contro la Juventus e sta tentando un recupero lampo in vista di domani.

Nonostante potrebbe essere convocato, però, non è certa la sua presenza in campo dal primo minuto. Calzona, infatti, potrebbe preferire non rischiarlo in vista del prossimo fondamentale impegno della stagione del Napoli. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo martedì sera contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Barcellona in emergenza, la mossa di Xavi è disperata

Come detto, il Napoli deve fare i conti con alcuni infortuni in vista del match di domani. La situazione, però, in casa Napoli non è così negativa come quella che sta vivendo il Barcellona.

Xavi, tecnico dei blaugrana, deve fare i conti con un numero impressionante di infortunati. Così come il Napoli, anche il Barcellona giocherà domani in campionato contro il Mallorca. Nel corso dell’allenamento odierno, il tecnico dei blaugrana è stato costretto ad una mossa disperata.

Secondo quanto riportato dalla giornalista spagnola Anaïs Martí Herrero, attraverso il proprio profilo “X“, pare che Xavi sia stato costretto ad aggregare addirittura 9 giocatori provenienti dalla Masia, il settore giovanile del Barcellona.

Nello specifico si tratta di Kochen, Cubarsí, H. Fort, Marc Guiu, Casadó, Unai, Mbacke, Mikayil e Gerard Martín.

Le pessime notizie, però, non si fermano qui. Xavi, infatti, è stato costretto a rinunciare a Ferran Torres nel corso dell’allenamento odierno.

La giornalista spagnola, poi, ha affermato che ci sono anche buone notizie per il Barcellona. Marcos Alonso, infatti, si è allenato con la squadra per il secondo giorno consecutivo dopo essere stato costretto ai box per lungo tempo.

Tante assenze, dunque, per il Barcellona con il Napoli che potrebbe approfittarne in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata il match si è concluso con un 1-1 che lascia aperta ogni possibilità.