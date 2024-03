Scontro De Laurentiis-Dazn, colpo di scena: la mossa dell’emittente televisiva

Continua lo scontro Napoli-DAZN, con protagonisti Aurelio De Laurentiis e i rappresentanti dell’emittente. Le ultime.

Non si fa che parlare d’altro ormai da qualche giorno, con la faida Napoli-DAZN scoppiata inesorabilmente dopo il match di domenica contro la Juventus. In particolare, il tutto ha cominciato a manifestarsi in diretta con l’assenza di tesserati azzurri nel pre-partita in onda sulla piattaforma streaming, in grado di cogliere di sorpresa anche il presentatore del Sunday Night Square Marco Cattaneo. La situazione si è poi evoluta con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, che ha annunciato di aver chiuso con DAZN, e tramite le motivazioni fuori uscite circa la rabbia del patron per l’orario di Napoli-Atalanta. Il tutto potrebbe però aver assunto nuovi connotati, con DAZN pronta addirittura a ricorrere a vie legali.

Napoli-DAZN, la faida potrebbe continuare in tribunale

Proprio così, lo scontro fra il Napoli, Aurelio De Laurentiis e la redazione di DAZN potrebbe ben presto finire in un’aula di tribunale. A raccontarlo quest’oggi sono le pagine de Il Mattino, in grado di fornire ai propri lettori nonché ai tifosi partenopei il punto della situazione. In particolare, per quanto accaduto la scorsa domenica e a causa delle dichiarazioni d ADL, che ha annunciato che i propri tesserati parleranno solo a Sky e alla RAI d’ora in poi, DAZN potrebbe portare in tribunale la società azzurra, oltre che punire la stessa con una multa.

Nel frattempo, però, fra la SSC Napoli e il CEO di DAZN Azzi sono nati primi contatti per discutere della situazione Napoli-Atalanta. De Laurentiis vorrebbe infatti spostare la gara dall’orario previsto, quali le 12.30 di sabato 30 marzo, per permettere a mister Calzona di tornare in tempo all’ombra del Vesuvio dalla sua avventura in Slovacchia. In caso contrario, il tecnico avrebbe soltanto 48 ore di tempo per preparare un match così delicato come quello contro i bergamaschi, con ciò che sarebbe stato etichettato come causa scatenante della furia del patron verso DAZN. Secondo ADL, infatti, sarebbe stata la stessa emittente a posizionare il match dei partenopei in quella fascia oraria, causa personali esigenze televisive.

Orario Napoli-Atalanta, poche opzioni all’orizzonte

Sebbene i primi contatti fra le due parti siano avvenuti, ad oggi appare alquanto improbabile uno spostamento del calcio d’inizio di Napoli-Atalanta. Questo, a causa dell’impossibilità di giocare il 31 marzo, giorno di Pasqua, e dell’impegno in Coppa Italia di mercoledì 3 aprile per l’Atalanta, che rende impossibile lo spostamento del match contro gli azzurri a lunedì 1° aprile. L’unica soluzione resta quindi quella di un cambio orario dalle 12.30 ad impiego serale, che lascerebbe a Calzona il tempo per condurre almeno un’ulteriore seduta di rifinitura mattutina prima di scendere in campo contro i bergamaschi.