Napoli-Torino, scatta la doppia squalifica: salteranno il match

Il Napoli è concentrato sulla prossima sfida che sarà contro il Torino venerdì sera: due assenze pesanti per i granata.

Il Napoli sembra intravedere la luce in fondo al tunnel. La vittoria contro la Juventus, infatti, ha galvanizzato l’ambiente. Gli azzurri, ora, sembrano in grado, quantomeno, di poter sperare nella rimonta sulla zona Champions che avrebbe del clamoroso. Il Napoli, inoltre, per avere più chances di qualificazione, dovrà far bene anche contro il Barcellona. Il risultato degli ottavi, infatti, è fondamentale anche per il ranking Uefa dell’Italia. Qualora l’Italia dovesse rimanere tra le prime due posizioni, infatti, il Napoli sarebbe qualificato alla prossima Champions League anche con il 5° posto in Serie A.

Il prossimo match che attende gli azzurri è contro il Torino di Ivan Juric. Un match storicamente ostico per gli azzurri che sono sempre andati in difficoltà contro le squadre allenate dal serbo.

Verso Napoli-Torino, doppia assenza nei granata

Il Napoli, dopo aver battuto la Juventus al Maradona, scenderà in campo venerdì sera. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

Come di consueto, nella giornata di oggi, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Il Napoli, contro il Torino, potrà contare su una doppia assenza tra le file dei granata.

Nel corso dell’ultimo match dei granata, infatti, sono stati espulsi due tesserati del Torino. Si tratta di Samuele Ricci, perno del centrocampo, e del tecnico granata Ivan Juric. Ricci salterà solo il match contro il Napoli, mentre Juric è stato squalificato per ben 2 giornate. Al tecnico del Torino, poi, è stata inflitta anche una multa di 15.000 euro. La causa di una pena così pesante è da ritrovare nelle parole rivolte a Vincenzo Italiano. Juric, poi, nel post partita si è scusato pubblicamente con il tecnico viola e ha ammesso di aver esagerato.

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

RICCI Samuele: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. JURIC Ivan: ammonizione (Quinta sanzione); per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Nessuno squalificato, invece, per il Napoli. Calzona, però, dovrà fare i conti con gli infortunati. Rrahmani e Cajuste sembrano andare verso il forfait, mentre ci sono più possibilità di vedere Ngonge che oggi ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Restano da capire le condizioni di Victor Osimhen che oggi ha svolto allenamento differenziato.