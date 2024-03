Napoli rinato, retroscena dalla spogliatoio: cosa ha detto Calzona alla squadra

Emergono direttamente dallo spogliatoio della SSC Napoli alcuni retroscena circa mister Calzona. Le parole del tecnico nei confronti degli azzurri.

Sembrerebbero esser nati in casa Napoli i primi effetti della cura Francesco Calzona. Dopo un inizio a rilento caratterizzato dall’ottimo pari sul Barcellona ma anche dalla pessima occasione sciupata di Cagliari, il tecnico ha saputo centrare la prima vittoria in campionato tramite il roboante 1-6 di Reggio Emilia, prima di sconfiggere anche la Juventus di misura al Maradona. Sale quindi il morale partenopeo in vista dei prossimi impegni, rappresentati da un fondamentale Napoli-Torino di campionato e dal ritorno della sfida di Champions League contro il Barcellona. Proprio in forza di ciò ecco quindi spuntare un retroscena alquanto significativo dallo spogliatoio azzurro, con protagonista Calzona ed alcune dichiarazioni nei confronti dei calciatori.

Calzona sprona il Napoli, le parole verso gli azzurri

“Ho una certezza“. Sarebbe cominciato così il discorso formulato da Francesco Calzona immediatamente dopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio, d’innanzi ai calciatori del Napoli alla ricerca di nuove motivazioni dopo le tremende e ripetute debacle vissute prima dell’arrivo del neo-tecnico. “Il vostro immenso talento è la mia unica certezza adesso“, avrebbe quindi aggiunto il mister per spronare la squadra in vista della delicata sfida al Barcellona da preparare.

“Il talento che avete vi ha fatto realizzare un capolavoro la scorsa stagione: non può essere svanito nel nulla ne gettato al vento“, la conclusione di Calzona, secondo quanto riportato dalle odierne pagine del Corriere dello Sport. Un forte scossone quello portato nell’immediato dall’attuale CT della Slovacchia, che avrebbe quindi scelto di spingere sin fa subito sull’acceleratore per ottenere i primi risultati. Lo stesso Corriere narra però di uno spogliatoio alquanto sfasciato all’arrivo del mister, che avrebbe trovato d’innanzi a se caos generale, mancanza di certezze e più dubbi che sicurezze in vista della prossima estate. A mano a mano però, le parole riportate poc’anzi sono riuscite a fornire i frutti sperati alla compagine azzurra, fino al raggiungimento degli ultimi due risultati.

Napoli, come Calzona ha risollevato lo spogliatoio

Un discorso forte quello pronunciato da Calzona in seguito al suo arrivo all’ombra del Vesuvio, come lo sono state anche le parole rilasciate dallo stesso tecnico in conferenze ed interviste varie. Ci ha messo un po’ a recepirlo però il Napoli, ancora scombussolato da un cambio allenatore così repentino e così sorprendente. Una volta ingranata la giusta marcia, però, i primi risultati positivi si sono intravisti, e non solo dal punto di vista del rettangolo di gioco. Il rapporto allenatore-giocatore sembrerebbe finalmente esserci nuovamente, come dichiarato dallo stesso Calzona e dai vari Juan Jesus, Di Lorenzo e Raspadori a margine dei recenti impegni.