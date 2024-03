Napoli-Juventus, lanci di petardi tra i settori: arriva la decisione del Giudice Sportivo

All’indomani dell’ultima gara del 27° turno di Serie A, sono state comunicate le decisioni del Giudice Sportivo: la notizia su Napoli-Juventus.

Ieri sera si è concluso il 27° turno di Serie A. L’Inter è sempre più vicina alla vittoria dello scudetto che garantirebbe la seconda stella. I nerazzurri stanno dominando, proprio come fattolo scorso anno dal Napoli. I punti di vantaggio sulla Juventus, prima tra le inseguitrici, ora ammonta a 15 punti. La distanza si è acuita dopo l’ultima giornata di campionato che ha visto i bianconeri cadere allo Stadio Maradona proprio contro il Napoli. Gli azzurri, nella passata stagione, dopo 27 giornate avevano addirittura 19 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che all’epoca era la Lazio di Maurizio Sarri.

Napoli-Juventus, dunque, può essere stata una partita determinante per il campionato. Lo scudetto, infatti, sembra saldamente nelle mani dell’Inter che secondo l’ultima analisi dell’algoritmo Opta, ha il 99,9% di vincere il campionato. Oltre ad essere stato importante per il campionato, il match del Maradona ha una valenza fondamentale anche per la stagione degli azzurri che ora sembrano in grado di poter quantomeno sperare nella rimonta sulla zona Champions League.

Napoli-Juventus, stangata del Giudice Sportivo

Come di consueto, il giorno successivo alla conclusione dell’intera giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni in merito a quanto successo in campionato.

Pochi minuti fa, poi, attraverso un comunicato sono state rese note le decisioni che interessano nello specifico proprio il match del Maradona andato in scena domenica sera.

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare entrambe le società a causa dei comportamenti dei rispettivi sostenitori. Al Napoli è stata inflitta un’ammenda da ben 15.000 euro, mentre al club bianconero la multa ammonta a 8.000 euro. Entrambe le tifoserie si sono rese protagoniste di lanci di petardi e bottigliette nei rispettivi settori. I tifosi azzurri, poi, hanno proseguito con il lancio di bottigliette in plastisca all’interno del recinto di gioco.

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo: