Napoli-Juve, la denuncia di Ascierto: “Mi hanno sputato addosso al Maradona”

Parla Paolo Ascierto, oncologo dell’Ospedale Pascale di Napoli divenuto, suo malgrado, protagonista di un terribile episodio prima di Napoli-Juventus.

Il Napoli di mister Calzona è riuscito a trovare la seconda vittoria consecutiva sconfiggendo al Maradona la Juventus di Massimiliano Allegri, pochi giorni dopo il roboante 1-6 maturato in quel di Reggio Emilia. Una gran prova di forza quella messa quindi in atto dagli uomini in azzurro allo stadio di Fuorigrotta, dove le tante palle gol non capitalizzate dai bianconeri sono state tramutate in rete dai partenopei. Sfortunatamente, però, alla cronaca del match si è aggiunto anche un terribile episodio avvenuto prima del calcio d’inizio, e che ha visto come protagonista passivo il professor Paolo Ascierto, noto oncologo dell’Ospedale Pascale di Napoli. Proprio Ascierto ha quindi fornito un’intervista dettagliata ai taccuini de La Repubblica in merito ai fatti del Maradona.

Anche le eccellenze nazionali e mondiali amano recarsi allo stadio per sostenere ed assistere a una partita della propria squadra del cuore. Domenica scorsa è stato quindi il turno dell’oncologo del Pascale Paolo Ascierto, divenuto noto grazie allo splendido lavoro di ricerca svolto nel 2020 sulla battaglia contro il Covid-19. Napoli-Juventus, per lo specialista, si è però ben presto tramutata in un incubo, solo a causa della sua dichiarata fede juventina da napoletano. Il professore è stato infatti vittima di un’aggressione ad opera di un tifoso azzurro al momento dell’ingresso allo stadio, con il tutto raccontato dallo stesso Ascierto alla redazione di La Repubblica.

Sui momenti dell’aggressione:

“Ero allo stadio per Napoli-Juventus quando un tifoso mi ha riconosciuto e ha ben pensato di sputarmi. Ero in fila per entrare in Tribuna Posillipo ed ho lasciato passare una persona che era al mio fianco: è stato in quel momento che un signore, sulla cinquantina circa, si è accorto di me e mi è venuto incontro per sputarmi addosso. La mia fede juventina da napoletano è nota, ma questa volta mi si è ‘ritorta contro’. Avrei preferito che mi prendesse goliardicamente in giro sulla partita e sulla mia squadra del cuore piuttosto che tutto questo”.

Napoli-Juventus, il racconto di Ascierto sull’aggressione subita

Il racconto del professor Paolo Ascierto è dunque continuato per qualche altra riga di testo, nella quale lo stesso oncologo ha parlato di possibile denuncia ai danni del tifoso.

Sui provvedimenti: