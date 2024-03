Mondiale per Club, la FIFA risponde a De Laurentiis: l’annuncio su Napoli e Juventus

Oltre a quanto visto sul terreno di gioco del Maradona, Aurelio De Laurentiis è stato protagonista di altre frecciatine nei confronti della Juventus. A risposta di ciò, ecco arrivare il tweet addirittura dalla FIFA.

L’eterna rivalità fra Napoli e Juventus non può di certo essere spiegata in poche righe di testo, dato l’agglomerato di dettagli ed eventi che tale faida continua ad assumere. I più importanti degli ultimi giorni sono quindi rappresentati dal 2-1 maturato al Maradona la scorsa domenica ma anche da alcune dichiarazioni ad opera del presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto in frecciatine nei confronti della Juventus in vista dell’ipotetica partecipazione dei bianconeri al Mondiale per Club 2025. Un colpo andato ben a segno questo ad opera di ADL, cui replica potrebbe essere arrivata addirittura dalla FIFA.

Mondiale per Club, il tweet della FIFA chiarisce la posizione delle italiane

“La Juventus è fuori dalle coppe europee. Per me non dovrebbe partecipare al Mondiale per Club, e il Napoli dovrebbe essere già qualificato di diritto“. Questo quanto pronunciato la scorsa settimana dal presidente Aurelio De Laurentiis in quel di Londra, in un congresso organizzato da Financial Times. Il tutto, in risposta alla possibilità di fallire l’ingresso nel nuovo torneo FIFA per gli azzurri, che a tale manifestazione si qualificherebbero solo in caso di vittoria sul Barcellona in Champions e di almeno un pareggio nei successivi quarti di finale. Una vera e propria impresa, in grado di scaturire le proteste del patron prima dell’arrivo del tweet ad opera della FIFA.

🔍🇮🇹 Italy @juventusfc will qualify for the FIFA Club World Cup 25™️ if @sscnapoli and @OfficialSSLazio fail to progress in Europe this month. pic.twitter.com/F6RPuhUgfa — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2024

“Qualora il Napoli e la Lazio non dovessero passare il proprio turno di Champions League, la Juventus sarà ufficialmente qualificata al Mondiale per Club 2025. In caso contrario, saranno i risultati del turno successivo a stabilire quale delle due squadre italiane avrà accesso al torneo“, quanto apparso da poco sul profilo X della principale ente calcistica al mondo. Parole che sanno di recap in merito alla graduatoria provvisoria circa il Mondiale per Club, ma che in molti hanno interpretato addirittura come risposta alle critiche portate alla luce da De Laurentiis in persona.

Il Napoli si gioca tutto in Spagna, verso il Mondiale per Club

Come già detto in precedenza, la sfida fra Barcellona e Napoli diventa fondamentale in vista del raggiungimento del Mondiale per Club per gli azzurri. La squadra partenopea, per staccare un pass verso la competizione, dovrà infatti cercare di vincere contro la compagine catalana, prima di essere chiamata a strappare almeno un pari ai quarti di finale. Dovesse invece arrivare un passaggio del turno con un pareggio anche in Spagna (vittoria ai rigori), il Napoli sarebbe costretto ad arrivare in semifinale per partecipare al Mondiale per Club. In caso contrario, alla competizione parteciperà invece la Juventus, cui unico ostacolo sarebbe rappresentato dalla Lazio, che per sorpassare i bianconeri sarebbe addirittura costretta al raggiungimento della finale di Champions League.