Kvaratskhelia segna contro la Juventus, esulta anche la piccola Di Lorenzo: la reazione emoziona i tifosi (VIDEO)

Anche la famiglia di Giovanni Di Lorenzo ha seguito Napoli-Juventus al Maradona: l’esultanza della figlia al gol di Kvaratskhelia.

Napoli-Juventus può determinare uno spartiacque nella stagione del Napoli. Dall’arrivo in panchina di Francesco Calzona, gli azzurri non hanno ancora perso. Nelle ultime quattro partite, infatti, sono arrivati due pareggi e due vittorie. Le prestazioni degli azzurri sono state molto buone ad eccezione per la trasferta di Cagliari che ha visto il Napoli in difficoltà e rimontato in extremis dal gol di Luvumbo Zito.

Il lavoro svolto da Calzona fino a questo momento è stato ottimo, ma la strada verso la piena rinascita è ancora lunga. Dei meriti, inoltre, vanno dati anche al preparatore atletico, Francesco Sinatti. De Laurentiis, dopo aver ammesso pubblicamente di aver sbagliato a mandarlo via per volere di Garcìa, lo ha richiamato e i risultati si sono visti sin da subito. La squadra, infatti, appare più reattiva e una maggior leggerezza nelle gambe ha portato anche più lucidità sotto porta. Nelle ultime tre partite di Serie A, infatti, gli azzurri hanno segnato ben 9 reti, ovvero lo stesso numero di gol messo a segno nel corso dell’intera gestione Mazzarri.

Napoli-Juventus è sempre molto sentita all’ombra del Vesuvio, sia dai tifosi che dai giocatori. Lo dimostra lo stesso capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ha portato allo stadio la sua famiglia in occasione del big match di domenica sera.

Napoli-Juventus, l’esultanza di Azzurra, la figlia di Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo è il capitano ed uno degli uomini simbolo del Napoli. Il suo amore per la città e per i tifosi, ormai, è noto a molti. Questo amore, però, è stato tramandato anche a sua figlia, la piccola Azzurra. In occasione di Napoli-Juventus, al seguito del capitano azzurro era presente l’intera famiglia allo Stadio Maradona.

La piccola azzurra, poi, è stata ripresa al momento del gol del momentaneo vantaggio siglato da Khvicha Kvaratskhelia. La sua esultanza sugli spalti ha emozionato i tifosi del Napoli.

Di seguito il video:

Un’ulteriore dimostrazione di come Di Lorenzo e la sua famiglia siano legati al Napoli. In una stagione molto negativa per gli azzurri, anche Di Lorenzo ha mostrato un calo rispetto agli anni precedenti.

Da vero capitano, però, Di Lorenzo ha sempre risposto presente e messo la faccia davanti alle telecamere. In vista della prossima stagione, la leadership del numero 22 azzurro, deve essere uno dei punti di partenza per la risalita del Napoli.