Kvaratskhelia ha deciso: novità sul rinnovo col Napoli

Spuntano nuovi aggiornamenti circa il possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Le ultime sul georgiano dopo il gol alla Juventus.

L’urlo del Maradona dopo il vantaggio del Napoli contro la Juventus è ancora impresso alla perfezione fra i vicoli della città partenopea. Così come a rimanere impressa è la giocata di chi quella rete l’ha portata a tabellino, grazie a una coordinazione da campione e quel pizzico di fortuna che in questi casi aiuta sempre. Trattasi ovviamente di Khvicha Kvaratskhelia, ripresosi alla grande, con 3 gol in 2 partite, dal periodo buio vissuto nella parte centrale di febbraio. Un forte scossone che è servito quindi sia alla piazza che al calciatore stesso, sulla quale giungono oggi significativi aggiornamenti circa il possibile rinnovo contrattuale.

Rinnovo Kvaratskhelia, pronta un’offerta da 4 milioni

“Io resto qui“. Un gesto istintivo, un attimo furtivo ma soprattutto una promessa d’amore che ormai i tifosi del Napoli hanno legato al proprio dito. L’esultanza di Kvaratskhelia sotto la Curva B non poteva che portare a tali effetti, con le news di rinnovo ed aggiornamenti vari spuntati poi fuori nell’immediato post partita. Alcuni di essi sono quindi riportati dalla Gazzetta dello Sport, che narra tra le proprie pagine odierne di un Kvara disposto a tutto pur di rimanere in maglia azzurra e che, dipendesse da lui, apporrebbe la propria firma sul nuovo contratto già quest’oggi.

Tanti dettagli vanno però limati, con De Laurentiis in primis a dover fare il primo passo verso il calciatore con un nuovo accordo fra le mani. Il quotidiano rosa parla quindi di prolungamento contrattuale dal 2027 al 2028, con aumento di stipendio da 1 milione e poco più a 4 milioni, adeguando finalmente tale aspetto a uno dei principali top player della nostra Serie A. Già in passato però, l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rispedito categoricamente al mittente alcuni sondaggi con protagoniste cifre simili, chiedendo per il proprio assistito un ingaggio top a partire da 7 milioni. L’evolversi della situazione sarà dunque da monitorare passo per passo, con la speranza che la voglia di permanenza del georgiano riesca a prevalere su tutto.

Clausola alla Osimhen, il possibile accordo con Kvaratskhelia

Ad aggiungere pepe alla vicenda, ecco spuntare ulteriori dettagli appartenenti al focus targato Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano infatti, fiutata l’ormai certa partenza di Osimhen in estate, Kvaratskhelia avrebbe espresso la volontà di rimanere a Napoli da trascinatore nonché da uomo squadra, addossandosi tutto il peso dell’attacco in quanto top player. Possibile quindi, secondo il quotidiano rosa, anche un possibile inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto, in modo da garantire lauti introiti alle casse azzurre anche in caso di addio.