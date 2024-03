Juan Jesus scherza sui social: il commento su Vlahovic fa impazzire i tifosi

Napoli-Juventus non è ancora finita: Juan Jesus scherza sui social con un commento su Vlahovic e fa impazzire i tifosi azzurri.

Finalmente dalle parti di Castel Volturno si respira un’atmosfera tranquilla. La squadra azzurra, come raramente è successo in questa stagione, sembra che abbia ritrovato la serenità. Il lavoro di Francesco Calzona all’SSCN Konami Training Center, però, non è ancora terminato.

Nel post partita di Napoli-Juventus, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, il tecnico calabrese ha sottolineato come il lavoro da fare per tornare ad essere competitivi è ancora lungo. La vittoria contro la Juventus, però, ha ridato morale alla squadra e all’intera piazza.

Contro i bianconeri, gli azzurri si sono aggiudicati il primo big match della stagione e lo hanno fatto offrendo una buona prova. In vista dei prossimi impegni, sicuramente, la vittoria contro la “Vecchia Signora” può essere lo slancio decisivo.

Juan Jesus “re dei social”: il commento su Vlahovic è tutto da ridere

Napoli-Juventus non è un match come tutti gli altri. L’attesa in città e tra i vicoli è quasi spasmodica. Gli azzurri erano chiamati ad un’impresa contro la squadra di Massimiliano Allegri e l’impresa è arrivata.

La sfida contro i bianconeri, però, sembra non essere ancora finita. Juan Jesus, infatti, si è reso protagonista di commento ironico in un post Instagram.

La pagina Instagram “GoalItaly” ha pubblicato la top 11 dell’ultima giornata di Serie A. Nella formazione compaiono anche due giocatori azzurri, ovvero Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia. Sotto al post, un utente ha commentato in maniera ironica prendendo in giro Dusan Vlahovic che non compare nella formazione a causa dei tanti errori sotto porta. L’utente ha commentato: “Non vedo Vlahovic“.

Pronta la risposta di Juan Jesus che ha affermato: “Ah ce l’ho io, dopo lo libero“. Un commento ironico da parte di “BatJuan” che ha mandato in delirio i tifosi azzurri e che testimonia il ritrovato entusiasmo da parte del difensore brasiliano dopo l’errore di Cagliari che è costato due punti pesanti al Napoli.

Da specificare, poi, come Juan Jesus abbia poi rimosso il commento poco dopo la pubblicazione.

Di seguito il commento:

Dopo l’errore di Cagliari, Juan Jesus era chiamato a rialzarsi. Calzona aveva preferito lasciarlo in panchina contro il Sassuolo, ma contro la Juventus si è fidato nuovamente del suo veterano. Come contro il Barcellona, il difensore brasiliano ha messo in mostra una grande prova.