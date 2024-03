Infortunio Rrahmani, il punto verso Barcellona: come sta il centrale

A Napoli sono attesi aggiornamenti ufficiali circa l’infortunio rimediato da Amir Rrahmani. Il punto della situazione ad opera del Corriere dello Sport.

Napoli-Juventus ha raggruppato insieme un mix di emozioni che all’interno del Maradona erano scomparse da qualche tempo. Dopo le iniziali e tremende prime due fasi del campionato, gli azzurri sembrerebbero infatti aver ritrovato uno scorcio di strada d’innanzi a se, con i tifosi tornati a provare ansia, adrenalina e gioia d’innanzi alle prestazioni dei proprio calciatori. Tali stati d’animo, però, spesso portano al subentro di brividi vari e conseguente apprensione, materializzatisi in quel di Napoli sotto forma di infortunio per Amir Rrahmani. Da Castel Volturno sono quindi attesi aggiornamenti ufficiali da parte del club, sebbene il punto della situazione ad opera del Corriere dello Sport abbia chiarito qualche scenario in più.

Come sta Rrahmani, l’analisi del Corriere

L’odierna edizione del Corriere dello Sport ha regalato ai propri lettori un ampio focus inerente alle condizioni di Rrahmani. Il quotidiano ha infatti narrato di un kosovaro alle prese con un forte indurimento all’adduttore durante il corso di Napoli-Juventus, in grado di provocare fitte a fasi alterne al difensore centrale. Una situazione in grado di preoccupare sin da subito mister Calzona, che ha tolto l’ex Verona dal campo proprio per evitare un peggioramento del guaio fisico.

Nella speranza di esser riuscito ad intervenire in tempo, lo stesso tecnico è dunque in attesa di ulteriori novità circa Rrahmani da Castel Volturno, con il kosovaro che, anche in caso di notizie positive, salterà quasi certamente l’incontro di venerdì fra Napoli e Torino. Contro i granata, infatti, è già pronto ad ottenere una maglia da titolare Leo Ostigard, sempre presente e pronto quando chiamato in causa nelle ultime settimane. Il norvegese, oltre a garantire stabilità difensiva a Calzona, permetterebbe a Rrahmani di riposarsi ulteriormente e di recuperare in vista del principale obiettivo della compagine azzurra: la sfida di ritorno in Champions League contro il Barcellona.

Rrahmani e non solo, a Napoli sono attesi i report

Martedì 12 marzo si avvicina, e per un Barcellona che perde pezzi pregiati come De Jong e Pedri ecco spuntare un Napoli che cerca disperatamente di recuperare i propri calciatori. Assente confermato della sfida sarà infatti Jens Cajuste, soltanto all’inizio del proprio iter riabilitativo in seguito alla lesione di primo grado rimediata alla coscia destra. Si attendono quindi aggiornamenti su Ngonge, che dovrebbe aver smaltito il proprio problema alla caviglia e che dovrebbe tornare utile già per Napoli-Torino. Infine, il focus principale verte inesorabilmente sulla condizioni di Rrahmani, con gli azzurri già corti e traballanti in difesa che sperano di poter contare sul kosovaro per la fondamentale sfida europea.