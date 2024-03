Condizioni Osimhen, ci sono aggiornamenti: le ultime da Sky

Verso Napoli-Torino, Calzona deve fare i conti con gli infortunati: le ultime su Victor Osimhen da Sky Sport.

Il Napoli di Francesco Calzona sta provando a risalire la classifica per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli azzurri arrivano da due ottime prestazioni contro Sassuolo e Juventus. Contro i neroverdi la grande notizia per il Napoli è arrivata dal reparto offensivo. Dopo mesi avari di gol, gli azzurri sono riusciti a bucare Consigli in ben sei occasioni. Contro la Juventus, invece, il Napoli ha mostrato grande solidità e soprattutto grande tenacia. Dopo una stagione travagliata come quella degli azzurri, in molti avrebbero mollato dopo il gol del pareggio all’80° minuto di Chiesa. La squadra di Calzona, invece, si è riversata in attacco e ha trovato con Victor Osimhen il calcio di rigore che ha deciso il match.

Il prossimo match sarà contro il Torino di Juric e sono proprio le condizioni di Osimhen a preoccupare il Napoli e i tifosi azzurri. Da Sky Sport arrivano aggiornamenti importanti.

Osimhen, Napoli in ansia: le ultime sul nigeriano

Dopo una giornata di riposo concessa da Calzona, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno nella giornata di oggi.

I tifosi erano in attesa di notizie positive in merito alle condizioni di Amir Rrahmani che contro la Juventus è uscito anzitempo. Il club partenopeo, però, ha reso noto che oltre al kosovaro, anche Osimhen si è allenato solamente in palestra. Questo ha messo in ansia i tifosi, soprattutto alla luce dei prossimi impegni europei contro il Barcellona.

Da Sky Sport, però, arrivano novità riguardo le condizioni dell’attaccante nigeriano. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, pare che non ci sia nessun allarme per Osimhen in vista della prossima sfida contro il Torino. Il bomber azzurro, dunque, sarà al centro dell’attacco per guidare il Napoli alla vittoria.

Oltre alle condizioni di Osimhen, Sky Sport ha fatto luce anche sugli altri infortunati. Per quanto riguarda Ngonge c’è ottimismo in vista di venerdì, mentre da monitorare restano le condizioni di Rrahmani. Chi invece sembra certo di dare forfait è Jens Cajuste che è ancora alle prese con alcuni acciacchi muscolari.

Calzona, dunque, dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa titolare per sfidare il Torino. Il Napoli, inoltre, è chiamato a vendicare la pesante sconfitta per 3-0 maturata all’andata quando i tifosi azzurri diedero vita ad una pesante protesta nel corso del match.