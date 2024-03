Kvara, l’esultanza e non solo: arriva un nuovo indizio sul rinnovo

Una nuova ed importante news arriva a bussare alle porte di casa Napoli dopo il successo sulla Juventus. Sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Un match thriller ed una serata che faticherà ad uscire con facilità dalle menti dei tifosi del Napoli. Dopo l’immenso periodo di difficoltà infatti, gli azzurri sono riusciti a trovare due vittorie consecutive in campionato che sanno di ossigeno, grazie a una prova di carattere contro la Juventus a pochi giorni dall’1-6 di Reggio Emilia. A sbloccarla è quindi Kvaratskhelia, con i partenopei raggiunti sul finale da Chiesa e spinti poi in auge da Raspadori, dopo aver toccato l’inferno con l’errore di Osimhen dal dischetto. 3 punti d’oro arrivano dunque nelle tasche di un Napoli che potrebbe ora contare su un’altra news di cartello, viste le ultime indiscrezioni circa il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia, cosa filtra dopo Napoli-Juventus

L’urlo del Maradona dopo il vantaggio siglato da Kvaratskhelia contro la Juventus riecheggia ancora in una Napoli sempre più affezionata al fenomeno georgiano. Impressa nelle menti, quindi, anche l’esultanza dell’attaccante sotto la Curva B, con tanto di carezza allo stemma ed un eloquente “io resto qui“. Dichiarazione d’amore vera e propria da parte dell’ex Dinamo Batumi, sulla quale arrivano gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport anche in chiave rinnovo.

L’odierna edizione del quotidiano rosa narra infatti di un De Laurentiis ben disposto a prolungare di un ulteriore anno il contratto di Kvaratskhelia con la compagine azzurra, aggiungendovi anche il tanto agognato adeguamento in termini di stipendio. Stando al quotidiano, verranno effettuati nuovi tentativi da qui al termine della stagione, sebbene le voci che filtrano dallo stesso attaccante georgiano sembrerebbero aver spinto ora la vicenda su binari positivi. Al di là di ogni discorso economico o numerico infatti, Kvaratskhelia avrebbe sviluppato un legame sempre più forte con la città di Napoli, rafforzato da gioie come quelle di ieri o dallo Scudetto vinto la scorsa stagione. Ciò, secondo la Gazzetta, potrebbe rappresentare un chiaro indizio circa il futuro del numero settantasette.

Kvaratskhelia pazzo di Napoli, sul futuro

E dunque il risveglio odierno può rivelarsi ancor più dolce per i tifosi del Napoli, colpiti dalla news circa il proprio beniamino sulla fascia. L’esultanza nonché tale discorso ad opera della Gazzetta dello Sport hanno infatti enfatizzato ancor di più la possibilità di permanenza di Kvaratskhelia, in attesa di capirne qualcosa in più in termini di rinnovo. “Sogna di rimanere a Napoli ancora a lungo“, aveva inoltre dichiarato il padre dell’attaccante a un’emittente georgiana poco prima di Napoli-Juventus, con tale scenario che trova dunque conferme con quanto emerso dalla rassegna stampa odierna.