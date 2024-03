Gioia Napoli negli spogliatoi, ma Calzona avverte i suoi: cos’ha detto alla squadra

Comincia a farsi sentire l’effetto Calzona in quel di Napoli, sebbene lo stesso tecnico abbia avvisato i propri calciatori negli spogliatoi. Le parole.

Un buongiorno alquanto radioso ha caratterizzato le prime ore odierne alle pendici del Vesuvio, dove la gioia è ancora tanta dopo il trionfo targato Napoli sulla Juventus. Gli azzurri sono infatti tornati a vincere due match consecutivi in campionato nonché riusciti a ritrovare il successo in un big match, scuotendo notevolmente la classifica in vista delle posizioni in Europa. Sembrerebbe quindi esser tornato nuovamente in corsa l’organico partenopeo, che ora guarda al futuro con speranza e voglia di vincere. A calmare però leggermente le acque, le parole pronunciate da Francesco Calzona negli spogliatoi al termine del match, abili a riportare con i piedi per terra i calciatori azzurri.

Calzona predica calma, il retroscena dopo Napoli-Juventus

Con un balzo felino quando tutto sembrava ormai chiuso, il Napoli è riuscito a tornare in carreggiata per la zona Europa, stanziandosi d’innanzi a Lazio e Fiorentina dopo il successo contro la Juventus. Gli azzurri sono stati abili a portarsi anche a -3 dal 6° posto occupato dalla Roma nonché a -4 dalla quinta piazza occupata dall’Atalanta, attesa nel giro di due settimane al Diego Armando Maradona. Una situazione che carica di speranza l’intero ambiente e che arriva quasi di sorpresa all’ombra del Vesuvio, dove a predicare calma è proprio il tecnico Calzona.

Quest’ultimo avrebbe infatti riportato i propri calciatori con i piedi per terra stando alle odierne informazioni fornite da Il Mattino. “Abbiamo ancora molto da fare, dobbiamo rimanere calmi“, le parole di Calzona trapelate negli spogliatoi. Un segnale che sa di rivalsa e di voglia di vincere da parte dell’allenatore, che continua a puntare le zone alte della classifica pur mantenendo un profilo basso e cauto. A dimostrazione di ciò, le stesse parole pronunciate dal tecnico in conferenza stampa.

Calma e sangue freddo, il mantra di Calzona per il finale di stagione

A confermare la richiesta di calma avvenuta negli spogliatoi da parte di Calzona, lo stesso tecnico, che avrebbe rivelato più o meno lo stesso d’innanzi ai giornalisti nella conferenza stampa post-match avvenuta al Maradona. “Sono orgoglioso di questi ragazzi ma non abbiamo ancora fatto niente. Sono qui da poco e non ho ancora fatto nulla, pensiamo solo al Torino contro cui è obbligatorio vincere“, il succo del discorso del tecnico, dimostratosi determinato come non mai e pronto a guidare i calciatori del Napoli, con la quale sembrerebbe essersi già formato un ottimo rapporto, fino al termine della stagione.