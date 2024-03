Dalla Lazio al Napoli, l’agente conferma tutto: i tifosi già sognano il super colpo

Possibile affare di calciomercato tra Napoli e Lazio, l’agente svela tutta la verità sulla trattativa in diretta e ora i tifosi sognano il colpaccio.

La stagione del Napoli ha vissuto molti bassi e pochi alti, cosa difficilmente pronosticabile a inizio campionato in virtù della passata annata in cui gli azzurri avevano completamente dominato la Serie A. Tanti i motivi che hanno inciso sulla stagione certamente deludente dei partenopei: dagli addii di Giuntoli e Spalletti, passando per alcune scelte di calciomercato che non hanno affatto convinto. Tra queste quella di sostituire il miglior difensore della passata stagione di Serie A, il coreano Kim Min-Jae, con Natan. Il brasiliano classe 2001, alla prima esperienza in Europa, ha dimostrato di non essere ancora pronto per giocare a determinati livelli e ha bisogno di maggior tempo per adattarsi al calcio italiano.

Proprio per questo, a gennaio il Napoli si è riversato sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale. I nomi accostati agli azzurri sono stati davvero tanti, così come sono state davvero un bel po’ le trattative impostate dal club di De Laurentiis. La prima è stata quella di Dragusin, che però ha preferito passare al Tottenham nonostante un’importante offerta da parte del Napoli. Poi c’è stata la trattativa con l’Udinese per Nehuen Perez, saltata all’ultimo momento perché i partenopei non sono più stati convinti di chiudere l’operazione. E alla fine il nuovo difensore non è mai arrivato.

Casale dalla Lazio al Napoli, l’agente Mario Giuffredi svela il retroscena di mercato

A svelare un interessante retroscena di mercato ci ha pensato l’agente Mario Giuffredi, intervenuto a “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Il noto procuratore ha rivelato che a gennaio c’era stata la possibilità di trasferire Nicolò Casale dalla Lazio al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Casale al Napoli? La scorsa estate no, Lotito non lo avrebbe mai ceduto dopo i risultati della passata stagione. Tuttavia, questo inverno ne abbiamo parlato. Il Napoli aveva bisogno di un difensore di determinate caratteristiche e c’è stata qualche possibilità in più. Quanto vale Casale? Oggi, dare un valore non sarebbe giusto. I valori sono altalenanti. Casale non vive un periodo eccellente come lo scorso anno, ma i miei giocatori sanno sempre rialzarsi dai momenti di difficoltà.

L’affare poi non è andato in porto, ma non è detto che nella prossima sessione di calciomercato i due club non tornino a parlarne. Il Napoli, certamente, dovrà investire su un nuovo centrale difensivo e Casale potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere.