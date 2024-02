Sassuolo-Napoli, cambia lo scenario in panchina: anche un ex azzurro ha rifiutato

Il trionfo del Napoli tramite il pirotecnico 1-6 potrebbe aver smosso qualcosa in panchina. Le news sull’ex azzurro non hanno tardato ad arrivare.

Un trionfo che riporta alla mente i tanto bei vecchi ricordi in casa Napoli, riuscito ad archiviare i soli 2 punti totalizzati nelle ultime 3 sfide di campionato grazie al gran successo di Reggio Emilia. Un 1-6 che serve senz’altro da iniezione di morale e fiducia per gli uomini di Calzona, galvanizzati anche dalle super prestazioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il tutto, soprattutto in funzione di una delicatissima sfida contro la Juventus, nella quale non bisognerà commettere l’errore di montarsi la testa dopo l’ultimo risultato. Il Sassuolo sta infatti attraversando un brusco periodo di crisi, ampiamente complice del largo successo partenopeo al Mapei e pronto a costare la panchina anche a Bigica. Spunta quindi la news anche inerente a Gennaro Gattuso.

Bigica in bilico dopo Sassuolo-Napoli, ipotesi Gattuso per i neroverdi

Dopo l’esonero da Marsiglia avvenuto circa due settimane fa, Gennaro Gattuso è tornato al centro delle voci di “mercato” anche in Italia. Il tecnico calabrese era infatti già stato accostato da tempo al Torino visto il sempre più probabile addio di Juric a luglio 2024, sebbene per l’ex Napoli si sia da poco profilata all’orizzonte l’ipotesi Sassuolo. Secondo TMW infatti, i neroverdi avevano già intenzione di sostituire Dionisi con Bigica solo ad interim, prendendosi qualche settimana di tempo per puntare a un nuovo profilo.

Il pesante 1-6 subito per mano del Napoli ha però richiesto un notevole sprint del Sassuolo sull’argomento, con l’allenatore della Primavera degli emiliani che potrebbe ora salutare dopo appena un incontro. Chieste quindi informazioni per Gennaro Gattuso, con il fu mister dei partenopei che avrebbe però declinato l’offerta. Secondo le ultime voci, l’ex Milan non sarebbe intenzionato a tornare in carreggiata a pochi giorni dall’esonero di Marsiglia, spingendo quindi il Sassuolo a bussare ad altri portoni.

Non solo Gattuso, il Sassuolo pensa a Grosso e Ballardini

Parallelamente, quindi, altri movimenti di mercato sono stati condotti dal Sassuolo nelle ultime ore, che avrebbe però ricevuto un due di picche anche da Fabio Grosso. Esonerato dal Lione qualche mese fa, l’ex Palermo era apparso come uno dei nomi in pole position per il post-Dionisi, sebbene tale scenario non si sia concretizzato. Resta ora viva, stando sempre a TMW, la sola opzione di ritorno per Davide Ballardini, da ingaggiare come uomo salvezza. Dopo il fallimento dell’obiettivo con Genoa e Cremonese negli ultimi due anni, infatti, il tecnico di Ravenna ha tanta voglia di riscatto.