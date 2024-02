Meret criticato, arriva la risposta ai tifosi: “Non commette errori”

Si torna a parlare di Meret in casa Napoli, viste le tante critiche. Arriva però la risposta decisa ai tifosi sul portiere.

Torna a vincere e torna a convincere il Napoli, in grado di regalare la prima vittoria a mister Calzona da quando è sulla panchina degli azzurri. Un pirotecnico 1-6, quindi, quello maturato al Mapei Stadium contro il Sassuolo e in grado di catapultare in orbita i partenopei verso l’incontro con la Juventus, nonostante le ben visibili problematiche presenti fra i neroverdi. Eppure, la formazione emiliana era anche riuscita a trovare il vantaggio all’inizio dell’incontro, grazie al primo gol in Serie A dell’ex Valencia Racic. Una rete che ha fatto quindi discutere all’ombra del Vesuvio, dove il colpevole, ancora una volta, sarebbe risultato essere Alex Meret. A difesa del portiere, però, ecco spuntare le parole del giornalista.

Errore di Meret in Sassuolo-Napoli, Del Genio non ci sta

Intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha fatto il punto della situazione post Sassuolo-Napoli, intervenendo anche sul caso Meret. In particolare, l’estremo difensore azzurro sarebbe stato accusato di molteplici errori in occasione del vantaggio neroverde, a partire dall’errato disimpegno costato la rimessa laterale da cui è nato il gol fino a culminare con la poca reattività sul tiro di Racic. Contrariamente a tali sentenze ad opera dei tifosi, però, Del Genio è intervenuto con fare deciso.

“Il gol del Sassuolo? Basta prendersela con Meret. Non commette errori“, ha dichiarato il giornalista. Analizzando l’azione frame per frame, si può infatti notare come numerosi fattori scagionino l’ex SPAL da pesanti responsabilità. L‘errato rinvio in grado di regalare rimessa laterale in zona d’attacco al Sassuolo è infatti anche opera di Ostigard, che mette in difficoltà Meret tramite un retropassaggio tutt’altro che perfetto. Sul tiro di Racic, inoltre, il portiere sfiora il miracolo, andando vicino a una parata da brividi nell’angolino basso nonostante non veda partire la palla (coperta dai tanti giocatori) e nonostante essa schizzi sul terreno bagnato prima di insaccarsi. Le critiche a Meret, ancora una volta, si sono quindi rivelate più pesanti del necessario.

Del Genio esalta Calzona, dopo Sassuolo-Napoli

Oltre che sul caso Meret, Del Genio si è inoltre soffermato sulla prestazione degli azzurri e sul lavoro di Calzona pre Sassuolo-Napoli. “Ho rivisto la squadra correre e creare densità da una parte e dall’altra del campo dopo tanto tempo. Sono tutte cose che il Napoli sapeva fare prima di cancellarle negli ultimi 6 mesi, e che sono contento di aver rivisto“, ha cominciato il giornalista partenopeo. “Personalmente, a Calzona ho dato 8 per la gestione della gara. Mi è molto piaciuta anche la sua dichiarazione pre-gara, quando dice che sarebbe un fallimento per lui non dare identità al suo Napoli“, la conclusione targata Del Genio.