Futuro Osimhen, parla De Laurentiis: “Posso confermarlo”

Arrivano direttamente dalla bocca di Aurelio De Laurentiis alcuni chiarimenti circa la situazione di Victor Osimhen. Le parole del patron del Napoli.

Le ultime ore in casa Napoli, oltre che dalla vittoria 1-6 in casa del Sassuolo, sono state caratterizzate da alcune dichiarazioni appartenenti ad Aurelio De Laurentiis. In particolare, il presidente azzurro non ha seguito la propria squadra in quel di Reggio Emilia in quanto impegnato al Business of Football Summit, congresso tenutosi quest’oggi e gestito dalla Financial Times. Tra i tanti argomenti trattati, quindi, ADL ha così tirato in ballo anche Victor Osimhen, autore di una tripletta proprio nell’ultimo match di campionato. Chiaramente, il focus del discorso è stato quello inerente al futuro e al possibile addio al Napoli della punta.

Napoli, De Laurentiis chiarisce il caso Osimhen

“Osimhen è un grandissimo calciatore, forse uno dei migliori che il Napoli abbia mai avuto“. Ha cominciato così il proprio discorso inerente alla propria punta Aurelio De Laurentiis, come riportato da gazzetta.it, che in diretta da Londra ha tentato di spiegare ai propri tifosi la situazione inerente al nigeriano, fresco di tripletta contro il Sassuolo.

Sulla forza di Osimhen:

“Come detto, per me Osimhen è uno dei calciatori più forti della storia del Napoli, al pari dei vari Cavani, Mertens, Lavezzi ecc. Napoli è un posto fantastico dove accogliere profili del genere. Molti si innamorano della città e ci rimangono a lungo. Mi viene in mente Hamsik, rimasto qui per 11 anni, o altri che hanno superato gli 8 anni di permanenza”.

Sulle possibili destinazioni del bomber nigeriano:

“Molti dei nostri giocatori sono nel mirino di grandi club, come Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain e altri. Sono squadre e società che hanno soldi da spendere e che sono difficili da contrastare quando puntano un tuo calciatore. Specie se questi hanno una clausola rescissoria nel contratto che rende tutto più facile (in riferimento ad Osimhen)”.

Possibile permanenza e clausola rescissoria, De Laurentiis risolve i dubbi Osimhen

Dopo tale introduzione, De Laurentiis ha aggiunto altre parole circa la punta del Napoli, analizzando addirittura un possibile caso di permanenza e chiarendo una volta per tutte l’utilità della clausola rescissoria.

Sulla clausola rescissoria:

“Confermo che il contratto di Osimhen possiede una clausola rescissoria. La cifra è molto alta”.

Infine, sulla possibile permanenza di Osimhen: