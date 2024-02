ULTIM’ORA da Castel Volturno, nuovo infortunio per il Napoli: salterà il Sassuolo

Nuovo infortunio in casa Napoli stando all’odierno report circa l’allenamento azzurro. Si ferma un calciatore, ora in dubbio per la Juventus e out dalla trasferta di Reggio Emilia.

Il Napoli si prepara a giungere in quel di Reggio Emilia per la sfida di recupero del 21° turno di Serie A, con gli azzurri chiamati a trovare i 3 punti contro il Sassuolo. Il tutto, per limitare i danni in classifica una volta tornati a parità di sfide con le altre contendenti, sebbene le cattive notizie per mister Calzona non smettano di fioccare da ogni angolo. Dopo Ngonge, infatti, un nuovo stop in allenamento rischia di privare gli azzurri di un’ulteriore pedina in vista dell’imminente trasferta e del big match di domenica.

Verso Sassuolo-Napoli, si ferma Cajuste

La SSC Napoli ha da poco comunicato, attraverso un report ufficiale, quanto svolto quest’oggi dagli azzurri all’SSCN Konami Training Center. L’odierno allenamento partenopeo è stato caratterizzato da un nuovo stop per mister Calzona, che ha perso Jens Cajuste a causa di nuovi acciacchi fisici per lo svedese. L’ex Reims, in particolare, avrebbe riportato un risentimento muscolare dopo la sessione svoltasi ieri. A causa di ciò, il calciatore avrebbe quindi svolto quest’oggi solo terapie, difatti annunciando il proprio forfait dalla trasferta di Reggio Emilia. Le proprie condizioni saranno quindi da valutare nei prossimi giorni, con Cajuste che rischia concretamente di saltare anche il match del Maradona contro la Juventus.

Stesso rischio che ora può caratterizzare anche la settimana targata Cyril Ngonge. L’azzurro è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato alla vigilia di Napoli-Barcellona, con il report del club che ha confermato l’assenza dell’ex Verona anche dall’imminente gara con il Sassuolo. Ngonge ha difatti svolto quest’oggi solo lavoro personalizzato in palestra, con tale fattore che preoccupa i tifosi anche in vista di Napoli-Juventus. Il belga non prende parte a un allenamento in gruppo ormai da una settimana, e i giorni per recuperare prima della sfida contro i bianconeri cominciano pian piano a diminuire. Molto probabile, ad oggi, un ulteriore forfait per Ngonge la gara di domenica.

Napoli, il report dell’allenamento verso il Sassuol0

Nient’altro da aggiungere, quindi, sulle condizioni degli azzurri, che in vista del match con il Sassuolo hanno cominciato la propria seduta in quel di Castel Volturno con esercizi di attivazione e torello, con la rosa divisa in 2 campi. Successivamente, la squadra ha svolto lavoro tecnico tattico per concludere l’ultima sessione casalinga prima della partenza direzione Reggio Emilia. Una trasferta insidiosa, resa ancor più difficile dalle assenze di Ngonge e Cajuste nonostante l’attuale momento di crisi vissuto dai neroverdi.