Sassuolo-Napoli, emergenza totale per il nuovo tecnico: possibile un esordio

Manca sempre meno alla sfida di domani tra Napoli e Sassuolo al Mapei Stadium: le ultime notizie dall’infermeria.

Domani pomeriggio alle ore 18 si giocherà il recupero del 21° turno di Serie A. Il Napoli, che era impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, giocherà contro il Sassuolo. Entrambe le squadre sono in grande crisi.

Il Napoli ha da poco cambiato il secondo allenatore della sua stagione. Dopo Rudi Garcìa e Walter Mazzarri, ora tocca a Francesco Calzona. L’impatto del ct della Slovacchia con la Serie A non è stato dei migliori. Il pareggio contro il Cagliari lascia l’amaro in bocca e soprattutto rischia di pesare tantissimo sulla mente dei calciatori azzurri.

Discorso simile per il Sassuolo che dopo la sconfitta contro l’Empoli di Davide Nicola è sempre più giù in classifica e ha scelto di esonerare Alessio Dionisi. Al suo posto è arrivato Emiliano Bigica, tecnico della Primavera del Sassuolo. Una scelta ad interim per il club emiliano che spera così di poter raggiungere la salvezza. Per il nuovo tecnico del Sassuolo c’è subito un grande ostacolo da affrontare.

Sassuolo-Napoli, emergenza in difesa per i neroverdi

Al debutto in Serie A, Bigica dovrà vedersela con i campioni d’Italia. Il Napoli non è certamente la squadra che ha fatto sognare lo scorso anno, ma le sue qualità sono indubbie. Oltre a questo, il nuovo tecnico dei neroverdi dovrà far fronte anche ad un emergenza in difesa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che siano diversi i giocatori del Sassuolo in dubbio per il match di domani. L’ultimo ad essersi fermato è Ruan Tressoldi, ma anche Erlic e Kumbulla non sono al 100% della condizione. L’assenza certa per la difesa di Bigica è quella di Mattia Viti.

A causa dei tanti problemi difensivi, le scelte di Bigica per i quattro che difenderanno la porta di Consigli sembra scontata. Al centro ci sarà Ferrari con uno tra Kumbulla e Erlic che però non sono al top della condizione. Per Kumbulla si tratterebbe dell’esordio stagionale. Sugli esterni dovrebbero esserci Tolijan sulla destra e Josh Doig sulla sinistra.

Quello tra Sassuolo e Napoli appare come un match agevole sulla carta per gli azzurri, ma ovviamente non c’è certezza di vincere. A dimostrarlo è proprio il match contro il Cagliari che ha visto sfumare la vittoria agli azzurri proprio nei minuti finali. Il Sassuolo, poi, è una squadra molto strana che ha collezionato ben 6 dei suoi 20 punti contro Juventus e Inter, le prime due della classe. L’assenza di Berardi, però, si sta facendo sentire nelle ultime giornate.