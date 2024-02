Ngonge, quando torna in campo? Cosa trapela dai quotidiani

Ancora dubbi circa le condizione fisiche di Cyril Ngonge. Le ultime novità sul ritorno in campo del belga filtrano però da Napoli.

Dopo aver pareggiato subendo la classica rimonta targata Cagliari allo scadere, il Napoli di mister Calzona si prepara a scendere nuovamente in campo in Serie A, per il recupero del 21° turno di campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ulteriore trasferta in pochi giorni, quindi, per gli azzurri, che nel viaggio direzione Reggio Emilia ritroveranno il proprio capitano Giovanni Di Lorenzo, di rientro dalla squalifica. Il terzino è infatti pronto a scendere nuovamente in campo alla guida della propria squadra, con il tutto che verrà ufficializzato a breve tramite la diramazione della lista dei convocati. Un elenco, questo, che non vedrà però di sicuro la presenza di Cyril Ngonge, ancora acciaccato e sulla quale giungono aggiornamenti sui tempi di recupero.

Ngonge out, cosa filtra dai quotidiani

Ha pesato e non poco l’assenza di Cyril Ngonge in casa Napoli nel corso dell’esperienza di Cagliari. In azzurro, infatti, il belga ha messo sin da subito in mostra le proprie doti offensive, trovando anche lo zampino nei gol contro Verona e Genoa. Il fantasista si è però infortunato alla caviglia alla vigilia di Napoli-Barcellona, con l’odierna edizione de La Repubblica che parla di forfait per Ngonge anche in vista della trasferta di Sassuolo.

L’ex Verona ha ancora dolore, e ad incidere sulle proprie condizioni fisiche anche il non aver preso parte ad allenamenti con il gruppo negli ultimi giorni. Probabile, quindi, l’assenza del belga anche dalla lista dei convocati per la sfida del Mapei Stadium, dove la fascia destra sarà verosimilmente affidata nuovamente alla staffetta Politano-Raspadori. La Repubblica parla dunque di tentato recupero per Ngonge verso il big match del Maradona contro la Juventus, sebbene non tutti i quotidiani siano d’accodro. Ad arricchire di dettagli la vicenda ci ha pensato il Corriere dello Sport.

Non solo Sassulo, Ngonge può saltare anche Napoli-Juventus

Per una Repubblica ottimista, ecco giungere un Corriere dello Sport alquanto pessimista circa il rientro nell’immediato di Cyril Ngonge. Per il CdS infatti, il belga salterà con certezza sia la trasferta di Reggio Emilia che il match casalingo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, tornando disponibile solo a partire dal turno 28 di Serie A. Una news che incide negativamente sul reparto offensivo del Napoli, mantenuto appunto in vita dal belga nelle sue prime uscite in azzurro. La situazione, al netto delle nuove news, resta comunque da monitorare, ai fini di capire quale dei due scenari prevarrà sull’altro.