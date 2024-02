News SSC Napoli, Calzona vuole la scossa: spunta la promessa fatta a De Laurentiis

Nel mezzo di un cocente pari con il Cagliari e di una sfida chiave contro il Sassuolo, spunta la promessa di Calzona a De Laurentiis. Le ultime sul Napoli.

Ha bisogno di cambiare sensibilmente pagina il Napoli di mister Calzona, che sotto la nuova gestione tecnica non ha fatto altro che totalizzare due pareggi. Se in merito all’1-1 maturato contro il Barcellona si è alluso però all’impresa, tutt’altro discorso è invece valso per la debacle all’ultimo secondo di Cagliari, in grado di condizionare sensibilmente la graduatoria partenopea. La classifica, ora, presenta non poche difficoltà per il Napoli alla vigilia di un match cardine contro il Sassuolo, prima del quale sarebbe addirittura arrivata una promessa da parte di Calzona nei confronti di De Laurentiis.

Rimonta Napoli, la promessa di Calzona a De Laurentiis

Aver totalizzato solo 2 punti contro Genoa e Cagliari ha funto da vera e propria mazzata per la classifica del Napoli, che ora dista come non mai dalla zona Champions. Una situazione drammatica per i Campioni d’Italia in carica, spronati però dal proprio mister Francesco Calzona secondo quanto dichiarato dall’odierna edizione de La Repubblica. Stando al quotidiano infatti, il tecnico avrebbe avuto un colloquio face-to-face con De Laurentiis, in cui avrebbe giurato ad ADL di esser pronto a dare il massimo pur di risalire la classifica. Parole forti, che sanno di personalità per Calzona, sebbene la rimonta appaia alquanto inverosimile.

In particolare, seppur con una partita in meno, gli azzurri si trovano infatti ad occupare il 9° posto a 3 lunghezze dalla Lazio ottava e a 4 dalla Fiorentina, attualmente al settimo posto e quindi in Conference League. Ben più lontana, invece, la sesta piazza, che sa di Europa League, occupata da una Roma attualmente a quota 44. Quarto e quinto posto (che quest’anno potrebbe voler dire Champions League) vedono invece figurare Bologna e Atalanta rispettivamente a 48 e 46, con il distacco dal Napoli che segna quota 9.

Calzona crede nella rimonta, cosa serve al Napoli per rientrare in pista

Persi 2 punti che potevano risultare fondamentali contro il Cagliari, al Napoli tocca ora non ripetere lo stesso errore al Mapei contro il Sassuolo. La vittoria è il solo risultato possibile per gli azzurri nel match di recupero, quantomeno per limitare i danni una volta tornati a parità di sfide con le dirette concorrenti. Poi, toccherà chinare il capo d’innanzi a un tour de force fatto di Juventus, Torino, Roma e Inter, nella quale il Napoli dovrà cercare di invertire il trend degli 0 successi nei big match. Solo totalizzando più punti possibili nelle sfide sopracitate gli azzurri potrebbero tentare un aggancio al 5° posto, mantenendosi alla peggio in zona Europa League ma abbandonando la critica nona piazza.