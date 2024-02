Kvara, rischio enorme per il futuro: una mossa preoccupa il Napoli

Ancora Kvaratskhelia al centro dell’attenzione in quel di Napoli. Le ultime indiscrezioni parlano di ultimatum al georgiano da parte del club.

Una delle ultime parentesi negative vissute in casa Napoli è senz’altro l’attuale rendimento di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, dopo la splendida rete siglata contro il Verona, ha infatti perso nuovamente feeling con la porta avversaria, spesso patendo l’asfissiante marcatura dei difensori e la poca libertà in fascia. Pian piano, quindi, le prestazioni del settantasette sono finite nuovamente per abbassarsi, come visto contro Barcellona e Cagliari. Qui, le espressioni di certo non contente di Kvaratskhelia al momento del cambio hanno donato nuovo materiale ai tifosi per preoccuparsi, prima che arrivassero anche le news odierne a sconvolgere la situazione. Si parla addirittura di ultimatum del club.

Rinnovo Kvaratskhelia, ultimatum a sorpresa da parte del Napoli

Per mesi, il rinnovo di Kvaratskhelia ha rappresentato un vero e proprio mistero all’ombra del Vesuvio, abile a divenire un caso mediatico in poco tempo. L’exploit del georgiano nella stagione 22/23 ha infatti reso sin da subito “misero” lo stipendio da circa un milione percepito dal calciatore, che ha ben presto richiesto un aumento assieme al proprio entourage. Aumento che, inizialmente rifiutato dal Napoli, è divenuto il fulcro delle odierne news rilasciate da Il Mattino.

Secondo il quotidiano infatti, gli azzurri avrebbero completamente ribaltato la situazione, offrendo un nuovo contratto a Kvaratskhelia con stipendio triplicato e prolungamento oltre il 2027. Il tutto, ricevendo però un secco “no” dal procuratore del calciatore Mamuka Jugeli, che ha risposto chiedendo uno stipendio da top per il proprio assistito, soprattutto dopo il rinnovo di Osimhen. Si rischia dunque di finire ora in una sorta di braccio di ferro tra le due parti, con il Napoli che avrebbe addirittura presentato un ultimatum nei confronti di Kvara e del suo staff. Ciò potrebbe quindi aver portato a una mossa preoccupante da parte di Jugeli.

Futuro Kvaratskhelia, Jugeli fa tremare il Napoli

Sono recenti alcune dichiarazioni da parte di Mamuka Jugeli circa un possibile interesse targato Barcellona e PSG per Kvaratskhelia. L’agente ha infatti etichettato come vere tali voci nonché ribadito della presenza di offerte da parte di molti club. “A maggio sarà tutto più chiaro“, ha pronunciato in seguito l’agente, facendo scattare in quel di Napoli i primi campanelli d’allarme. Possibile, infatti, che tale situazione sia frutto di quanto analizzato in precedenza, e del già trattato braccio di ferro fra le due parti in merito al rinnovo di Kvaratskhelia.