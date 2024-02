Barcellona-Napoli, notizia sui biglietti per il settore ospiti: è ufficiale

Nonostante il Napoli sia concentrato sulla sfida contro il Sassuolo, i tifosi azzurri sono già pronti per il big match di Champions contro il Barcellona: la notizia sui biglietti.

Il Napoli domani sera giocherà contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per gli azzurri si tratterà del recupero del 21° turno di Serie A che gli uomini di Calzona hanno saltato per prendere parte alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

La partita di domani, insieme a quella contro il Cagliari di domenica pomeriggio, rappresentavano le due chiare occasioni per gli azzurri di accorciare sulla zona Champions League. Non tutto è andato come previsto dato il pareggio maturato negli ultimi minuti contro il Cagliari. Ora la zona Champions League appare molto distante e quasi irraggiungibile per il Napoli, date le prestazioni in campo.

Oltre ad una Champions League da conquistare, ce n’è anche una da giocare. Gli azzurri, infatti, saranno impegnati il prossimo 12 marzo a Barcellona contro i Blaugrana.

Barcellona-Napoli, le ultime sui biglietti

Anche quest’anno il Napoli affronterà il Barcellona in una fase ad eliminazione diretta di una coppa europea. L’andata si è giocata allo Stadio Maradona ed è terminata con il risultato di 1-1. Discorso qualificazione, quindi, rimandato in terra catalana. La gara di ritorno, però, non si giocherà al Camp Nou a causa degli ormai noti lavori di ristrutturazione. Il Barcellona, infatti, sta giocando le sue gare casalinghe allo Stadio Olimpico Lluis Companys.

Questo non ha certamente frenato i tifosi azzurri che hanno risposto ancora una volta presente. Per il settore ospiti, infatti, sono stati messi in vendita 2700 tagliandi che sono esauriti in meno di di due ore. Il Napoli, dunque, per la qualificazione ai quarti di finale potrà contare anche su una buona fetta di pubblico, oltre ai tantissimi sparsi in giro per lo stadio.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione d’amore da parte della tifoseria azzurra nei confronti della squadra. Nonostante la stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, i tifosi partenopei non hanno fatto mai mancare il loro supporto alla squadra.

Anche domani contro il Sassuolo, infatti, il settore ospiti sarà sold out. Ora la parola spetta ai giocatori che hanno bisogno di tornare a vincere per provare a dare un senso ad una stagione davvero negativa. La speranza per i tifosi azzurri è che questo incubo termini presto e che con l’arrivo della nuova stagione, il Napoli possa ripartire e lottare per traguardi importanti come è stato negli ultimi anni.