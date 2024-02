Allenatore Napoli, tra il sogno Conte e l’opzione Pioli: c’è anche un’altra idea dalla Serie A

Spunta un nuovo nome per la panchina del futuro targata Napoli. Il profilo tiene botta al sogno Conte e all’opzione Stefano Pioli.

Non è cominciata come sperato l’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, portato all’insperato pari contro il Barcellona dal mister prima di sperperare punti preziosi in quel di Cagliari. La situazione avrà però senz’altro modo di risollevarsi nelle prossime uscite, con l’attuale CT della Slovacchia che avrà la possibilità di raggiungere la prima vittoria già da domani, contro il Sassuolo al Mapei Stadium nel match di recupero della giornata numero 21. Ogni pensiero positivo sarà però accantonato con certezza al termine della stagione, con Calzona che lascerà il proprio incarico di allenatore ad interim e aprirà nuovamente le danze del toto-mister alle pendici del Vesuvio. Sponda Napoli, quindi, ecco spuntare il nuovo nome per la panchina.

Napoli su Juric, le ultime sul tecnico

Dopo i tanti profili sondati nelle ultime settimane, ecco spuntare un nuovo nome in casa Napoli. Trattasi di Ivan Juric, attuale allenatore del Torino divenuto una diretta concorrente proprio degli azzurri, distanti in classifica appena un punto dai granata. Dopo alcune frizioni iniziali infatti, i piemontesi hanno trovato una certa continuità di risultati, tornando a far parte della zona sinistra della classifica nonostante la consapevolezza dell’addio di Juric a fine stagione.

Un addio ormai noto a tutti in casa Torino e che continua a stuzzicare il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron dei partenopei ha più volte dimostrato di avere un debole per l’ex Verona, divenuto un obiettivo del Napoli stando a La Repubblica. ADL vorrebbe provarci, ma nuove intemperie potrebbero frenare l’imprenditore dal portare Ivan Juric all’ombra del Vesuvio. Trattasi ancora una volta della questione schemi di gioco, dato l’utilizzo della difesa a 3 da parte del tecnico, che potrebbe tornare oggetto di discussione dopo l’esonero di Mazzarri (sebbene il croato abbia rivisitato tale modulo con chiave leggermente più offensiva).

Juric il nuovo nome, Conte e Pioli restano sui taccuini del Napoli

Le news su Juric non hanno però distratto la dirigenza Napoli dai principali obiettivi per la prossima estate, che la redazione di La Repubblica ha ovviamente individuato in Conte e Pioli. In particolare, il primo continuerebbe ad essere un sogno sebbene scarseggino i segnali di apertura, con il secondo che invece resta da valutare in caso di addio al Milan. Rimane un’opzione, infine, anche Vincenzo Italiano, sebbene Joe Barone abbia più volte dichiarato le intenzioni della Fiorentina di rinnovare il contratto al proprio tecnico.