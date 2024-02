Mario Rui commenta l’arrivo di Calzona: “Lo ha fatto subito appena è arrivato”

Cresce l’attesa per il debutto in Serie A di Francesco Calzona: nel corso del pre partita di Cagliari-Napoli ha parlato Mario Rui.

Il Napoli è chiamato a dare conferme dopo la buona prestazione offerta contro il Barcellona. La squadra di Calzona ha messo in difficoltà i Blaugrana, ma soprattutto hanno dimostrato grande forza d’animo nel tirarsi fuori da una situazione complicata. La prima mezz’ora contro i catalani è stata tremenda e non era facile uscire dal pressing forsennato degli uomini di Xavi. Giovanni Di Lorenzo e compagni, però, attraverso il palleggio sono riusciti a respingere l’avanzata del Barcellona e nel secondo tempo hanno dato seguito a quanto visto sul finale della prima frazione.

Oggi gli azzurri sfideranno il Cagliari di Claudio Ranieri. La rimonta dei partenopei sulla zona Champions deve partire obbligatoriamente oggi. I campioni d’Italia non possono più sbagliare se davvero vogliono tornare nella massima competizione europea.

Cagliari-Napoli, le parole di Francesco Calzona

Il match dell’Unipol Domus è attesissimo. Dalle parti di Cagliari, poi, il match è molto sentito contro gli azzurri. Francesco Calzona, a differenza del match contro il Barcellona, ha avuto più tempo per preparare la sfida contro i sardi.

Nel corso del pre partita, Mario Rui ha parlato del nuovo tecnico azzurro ai microfoni di Dazn. Il numero 6 azzurro ha spiegato l’apporto del nuovo tecnico da quando è arrivato a Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa ha portato Calzona?

“Da quando è arrivato ci ha messo a nostro agio. Ci ha trasmesso molta fiducia in noi stessi e lo abbiamo dimostrato molta fiducia”.

L’esterno azzurro quest’oggi non partirà da titolare. L’ex vice di Maurizio Sarri, infatti, gli ha preferito Mathias Olivera dal primo minuto. Tra l’11 titolare, l’assenza di Mario Rui non è l’unica sorpresa. Oltre al ritorno di Piotr Zielinski, Calzona ha scelto un cambio anche in attacco. Non ci sarà Matteo Politano, ma Giacomo Raspadori che giocherà sulla fascia destra. Politano era uscito malconcio dal match contro il Barcellona.