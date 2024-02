Formazioni ufficiali Cagliari-Napoli, Calzona ha deciso: scelta a sorpresa in attacco

La prima formazione ufficiale targata Napoli di Calzona in campionato è stata dunque rivelata. Le ultime anche sul Cagliari di Ranieri.

Dopo il debutto in Champions League contro il Barcellona, ecco giungere il primo esame in campionato per mister Francesco Calzona, giunto alla Unipol Domus di Cagliari al fianco del suo Napoli. Una partita di vitale importanza, quindi, per gli azzurri, che necessitano di trovare i 3 punti per dare un’ultima speranza al proprio cammino in Serie A. D’innanzi ai partenopei ecco dunque i rossoblu di Ranieri, carichi di ex e volenterosi di sconvolgere la lotta per la retrocessione, dopo le sconfitte di Salernitana, Verona e Sassuolo. Arrivano quindi le formazioni ufficiali dell’incontro.

Cagliari-Napoli, la prima formazione di Calzona in Serie A

Torna a calcare i prati della Serie A il Napoli di mister Calzona, dopo l’uscita europea contro il Barcellona in Champions League. Subito problemi per il neo-mister, che nonostante il ritorno dalla squalifica di Juan Jesus è costretto a privarsi di capitan Giovanni Di Lorenzo causa somma di ammonizioni. Al suo posto, Pasquale Mazzocchi sulla destra, che ritrova la titolarità assieme alla sorpresa di quest’oggi: ovvero Piotr Zielinski. Calzona ha infatti deciso di dare fiducia al centrocampista polacco, che dividerà il reparto assieme ai soliti Lobotka e Anguissa. Sulla fascia sinistra, invece, Mathias Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui. Out dai convocati anche Ngonge per infortunio, con Politano che ha invece recuperato dalla botta presa in Champions. Solo panchina per il numero 21. A completare il tridente con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia ci sarà Jack Rasoadori.

Sponda Cagliari, Ranieri si affida alle poche certezze presenti quest’anno in rosa, fra cui il portiere Scuffet. Torna quindi Nandez dall’infortunio, schierato da terzino sinistro, mentre si rivede in campo il giovane Prati. Al suo fianco, in quel di centrocampo, il buon Gianluca Gaetano, alla ricerca del suo terzo gol in 3 partite con la maglia del Cagliari. In attacco, nessuno dei due ex azzurri figurerà invece dal primo minuto. Scelto infatti Lapadula piuttosto che Pavoletti o Petagna, con l’ex Pescara che agirà al fianco dell’obiettivo Napoli Zito Luvumbo.

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali del match

A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio di Cagliari-Napoli sono state diramate le formazioni ufficiali.

Di seguito le scelte di Calzona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Anche Claudio Ranieri ha sciolto le riserve e ha comunicato l’11 titolare nel match di oggi all’Unipol Domus.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.