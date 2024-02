Caso Kvaratskhelia, Meluso lo difende in diretta: svelata la decisione del Napoli sul georgiano

Cagliari-Napoli è un match fondamentale per la stagione degli azzurri: nel pre partita ha parlato il ds Mauro Meluso.

La stagione del Napoli è stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri si trovano attualmente al 9° posto in classifica e non possono più sbagliare. Nel corso del post partita di Napoli-Barcellona, infatti, Francesco Calzona ha spiegato come l’obiettivo sia ancora la qualificazione alla prossima Champions.

Per provare a portare a casa l’obiettivo, i campioni d’Italia devono assolutamente partire da Cagliari. Il nuovo corso azzurro in Serie A parte dall’Unipol Domus. Francesco Calzona spera di poter ripartire contro la squadra di Claudio Ranieri e di trovare alcune certezze.

La speranza del tecnico è quella di vedere i suoi ragazzi eliminare quel disordine che non gli è affatto piaciuto contro i Blaugrana. Gli azzurri, poi, devono ritrovare i punti in trasferta. Gli azzurri mancano la vittoria fuori casa dal 25 novembre scorso, giorno del debutto di Walter Mazzarri contro l’Atalanta.

Meluso presenta Cagliari-Napoli ai microfoni di Dazn

Tutto è pronto ormai per il match di questo pomeriggio tra Napoli e Cagliari. Calzona ha scelto la formazione titolare con diversi accorgimenti rispetto al match contro il Barcellona. Ritorna Zielinski da titolare, mentre a destra Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. La grande sorpresa è quella di Raspadori dal primo minuto. Il numero 81 azzurro prenderà il posto di Politano sulla fascia destra e completerà il tridente con Kvara e Osimhen.

Nel pre partita Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn. Il ds azzurro ha spiegato quali sono gli aspetti positivi di Calzona e poi è tornato sul caso Kvaratskhelia. Il dirigente del Napoli ha rivelato come Kvaratskhelia abbia spiegato il motivo del suo gesto dopo la sostituzione e come non ci sia stato nessun problema. Kvaratskhelia è pienamente concentrato sul match di questo pomeriggio contro il Cagliari.

Di seguito quanto evidenziato: