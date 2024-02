Calzona in conferenza: “Bisognava gestire meglio una situazione, mi fa arrabbiare molto”

Dopo il pareggio contro il Cagliari, Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha parlato anche in conferenza stampa.

Se la stagione del Napoli si dovesse riassumere in una sola frase sarebbe: “Non c’è mai limite al peggio“. Gli azzurri continuano a non trovare continuità di prestazioni e di risultati. In ogni match, poi ci sono diversi episodi che fanno infuriare giustamente i tifosi azzurri.

Anche quando la partita si mette nei giusti binari grazie al solito Victor Osimhen, il Napoli si perde in alcune cose semplicissime. Prima Politano e Simeone falliscono due occasioni limpidissime davanti a Scuffet e poi la ciliegina su una torta amarissima è la dormita colossale di Juan Jesus. La sua disattenzione è fatale e costringe il Napoli a perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League che è ormai un miraggio.

Calzona in conferenza: “Vi rivelo cosa mi fa arrabbiare”

Il Napoli deve ritrovare sé stesso. I giocatori, dopo il terzo cambio in panchina, non hanno più alibi e devono darsi una sveglia per provare a rendere accettabile questa stagione.

Nel post partita, il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona ha presenziato nella consueta conferenza stampa.

Inizialmente l’ex braccio destro di Maurizio Sarri ha spiegato come la squadra dovesse gestire meglio la palla in occasione del gol subito. Secondo Calzona, infatti, non è possibile subire gol su una palla centrale lanciata alla disperata dagli avversari e con tre giocatori azzurri e uno solo del Cagliari in zona. Calzona poi ha spiegato che secondo lui la squadra deve migliorare nella gestione della palla nel corso della partita. Il tecnico calabrese ha trovato anche alcuni aspetti positivi, come l’ordine ritrovato in campo e identificato come il punto di ripartenza per gli azzurri.

Calzona poi ha commentato anche le possibilità di quarto posto. Di seguito il suo commento:

“E’ lontano, ma ci sono altre competizioni che sono meno lontane. Fino a che la matematica non ci condanna dobbiamo aspirare ad arrivare il più lontano possibile. Dobbiamo aspirare a passare il turno, sarebbe grandioso. Ora dobbiamo pensare al Sassuolo, la nostra situazione in classifica ci obbliga a questo”.

Il nuovo tecnico dei partenopei ha poi individuato il grande problema del Napoli in questa stagione. Gli azzurri stanno soffrendo molto a livello mentale e non fisico. Dopo le parole a Dazn, Calzona ha ribadito come dal punto di vista fisico la squadra stia abbastanza bene e come oggi il calo sotto questo punto di vista non ci sia stato.