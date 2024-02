Cagliari-Napoli, Osimhen fa preoccupare Calzona: il nigeriano è costretto al cambio

Brutte notizie da Cagliari per Francesco Calzona: il nuovo tecnico azzurro costretto ad un cambio forzato negli ultimi minuti.

Il Napoli sta giocando in questi minuti il match contro il Cagliari. Gli azzurri erano chiamati alla vittoria per provare a rientrare in corsa per la Champions League. Al momento decide la rete di Victor Osimhen su assist di Giacomo Raspadori, la scelta a sorpresa di Calzona nell’11 iniziale.

Il Napoli, ancora una volta, non ha offerto una bella prestazione. La partita è stata molto dura e maschia e questo non ha permesso al gioco di svilupparsi. Un altro fattore importante che ha frenato la costruzione degli uomini di Calzona è il campo che non è mai stato bagnato e questo ha rallentato le trame di gioco.

Calzona, come accaduto già al debutto contro il Barcellona, è stato costretto ad un cambio forzato negli ultimi minuti di gioco.

Napoli in ansia: Calzona costretto a sostituire Osimhen

Il Napoli è passato in vantaggio grazie alla rete di Victor Osimhen, che dopo il gol contro il Barcellona è tornato al gol anche in Serie A. Il match di oggi era il suo debutto in maglia azzurra nel 2024 in campionato.

L’attaccante nigeriano, però, poco dopo il gol segnato è stato costretto a lasciare il campo. Dopo un vigoroso contatto di gioco, il bomber azzurro è rimasto malconcio.

Inutile l’intervento dello staff medico del Napoli. Al posto di Osimhen è subentrato il Cholito Simeone che è stato fondamentale per il prosieguo della partita degli azzurri. L’argentino è stato abile nel costruire nuove trame di gioco e nel tenere il pallone per permettere alla squadra di tenere lontano il Cagliari dalla porta difesa da Alex Meret.

Osimhen è comunque rimasto a bordo campo nel finale di partita per seguire i suoi compagni durante il forcing finale dei giocatori di Claudio Ranieri.

Le sue condizioni saranno valutate già nelle prossime ore, ma è innegabile che la sua assenza peserebbe moltissimo per gli azzurri. Il Napoli sfiderà mercoledì alle 18 il Sassuolo nel recupero del 21° turno che gli azzurri hanno saltato per l’impegno di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Dopo il match contro i neroverdi, poi, gli azzurri dovranno vedersela contro la Juventus di Massimiliano Allegri che quest’oggi non ha fallito contro il Frosinone e con un gol all’ultimo minuti di Rugani è tornata alla vittoria che mancava da diverse partite.