Xavi amareggiato: “Così è la Champions, ma meritavamo noi”, poi il commento sul Napoli

Non le mancherà tutto questo? “ Sicuramente, ma la decisione l’ho presa e non cambierà. La decisione che ho preso è corretta per me e soprattutto per il club ”.

Soddisfatto del gioco? “ La squadra mi è piaciuta molto sia in attacco che in difesa. Sul piano del gioco non posso davvero dire niente ”.

Subito dopo aver parlato ai microfoni di Prime Video, Xavi ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in conferenza stampa.

Xavi, oltre a ripetere alcuni concetti già spiegati nelle interviste post partita, ha aggiunto alcune considerazioni in vista del match di ritorno e alla mancanza del Camp Nou in questa stagione.

Le sue parole:

Ottimismo in vista del ritorno?

“Sì, giocando così abbiamo più chance di qualificarci. Abbiamo fatto un’ottima partita, sia in fase difensiva che in fase offensiva. In Champions League, poi, se regali spazio ti fanno gol. Ho l’amaro in bocca, perché ripeto che potevamo vincerla”.

Differenza tra casa e trasferta?

“Sì, ovviamente lo sapevamo da inizio stagione che sarebbe stato un anno difficile lontano dal Camp Nou. Non è lo stesso giocare senza Camp Nou, questo non deve impattare in questo modo: immaginati adesso tornare a casa nostra, sarebbe diverso per noi e per gli avversari. Prima eravamo al 50% e 50%, ora è diverso senza giocare al Camp Nou”.