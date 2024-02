Osimhen, l’agente non ci sta: la risposta alle critiche dopo il gol è virale – FOTO

Torna al gol Victor Osimhen, abile a siglare la rete dell’1-1 in Napoli-Barcellona. La reazione del suo agente, Roberto Calenda, è un tutto dire.

Si ferma al pari il neo Napoli di mister Francesco Calzona, abile a debuttare in una cornice tutt’altro che facile strappando però un punto che sa di oro colato. Notevole il botta e risposta vissuto sul campo fra azzurri e blaugrana, abili ad infiammare le tribune del Maradona prima che ci pensasse Lewandowski a punire i padroni di casa. Il solito Osimhen, con un gol alla Osimhen, rimette però in pari le cose firmando al meglio il proprio ritorno sul campo, rendendo nuovamente una bolgia l’impianto di Fuorigrotta. In attesa del match in Spagna però, ecco spuntare possibili nuove polemiche all’ombra del Vesuvio, con protagonista ancora una volta l’agente del bomber.

Calenda polemico, l’agente dopo il gol di Osimhen

Ancora una volta Napoli contro Calenda, o forse sarebbe meglio dire haters contro l’agente di Victor Osimhen. Il nigeriano è infatti tornato al centro dell’attacco azzurro dopo l’assenza prolungata in Coppa d’Africa e le varie critiche ricevute nel corso dei mesi, timbrando il cartellino come di consueto. Non è quindi tardata la reazione del suo procuratore, in netta risposta a quanto accaduto negli ultimi giorni. “Loro parlano, tu segni. Come sempre“, le parole di Calenda rilasciate sul proprio profilo X, abili a scatenare un putiferio nei commenti.

Tanti i possibili destinatari di tale frecciatina, a partire proprio dal pubblico napoletano, molto critico nei confronti di Osimhen negli ultimi mesi, anche e soprattutto a causa del comportamento di quest’ultimo. Da non sottovalutare, quindi, l’ipotesi Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, attaccato proprio dal bomber nigeriano dopo alcune dichiarazioni non felici inerenti allo stipendio della punta. Infine, i compagni di squadra, che, secondo le ultime news, si sarebbero da poco uniti alla schiera dei tifosi che non hanno gradito i privilegi concessi all’attaccante, rivendicando alla società lo stesso trattamento.

Napoli, Osimhen è di nuovo un caso? Cosa filtra

Non la più felice delle uscite quella ad opera di Roberto Calenda dopo il gol di Osimhen. L’agente poteva infatti scegliere senz’altro della parole meno pungenti per congratularsi con il proprio assistito. All’ombra del Vesuvio si teme quindi di una possibile nuova spaccatura interna con protagonista il nigeriano, in un periodo in cui bisogna rimanere coesi. Il gruppo ha infatti risposto positivamente all’arrivo di Calzona, ma il rifiuto di Kvaratskhelia di stringere la mano a quest’ultimo dopo la sostituzione e il tweet sopracitato di Calenda minano ancora una volta la serenità dell’ambiente partenopeo.