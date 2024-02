Napoli, nuovo affare con il Frosinone? Annuncio di Angelozzi

Il mercato non si ferma mai: possibile nuovo affare tra Napoli e Frosinone: c’è l’annuncio del ds Angelozzi.

All’indomani della sfida contro il Barcellona, il Napoli è tornato al lavoro all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri avranno modo di preparar al meglio la sfida di campionato di Serie A contro il Cagliari.

Questa opportunità, ovviamente, la avrà anche Francesco Calzona. Il nuovo tecnico del Napoli, infatti, ha avuto solo un allenamento e mezzo per preparare la sfida contro il Barcellona. Il risultato del Maradona sorride in qualche modo al Napoli. I campioni d’Italia, infatti, avranno l’opportunità di giocarsi la qualificazione in terra catalana tra meno di tre settimane.

Fino a quel momento, però, il Napoli dovrà concentrarsi sul campionato per provare a risalire la classifica e centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La qualificazione sarebbe fondamentale per il futuro del Napoli sia per trattenere giocatori chiave, sia per una maggiore attrattiva sul mercato.

Mercato Napoli, nuovo affare con il Frosinone? C’è l’annuncio

Il mercato di riparazione si è chiuso meno di tre settimane fa e il Napoli è riuscito a portare all’ombra del Vesuvio ben quattro giocatori: Pasquale Mazzocchi, Hamad Junior Traoré, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker.

Il mercato, però, non si ferma mai e l’attuale ds del Frosinone, Guido Angelozzi, è uscito allo scoperto in merito ad un possibile affare con il Napoli. Si tratta di Marco Brescianini che tanto sta facendo bene in questa stagione alla corte di Eusebio Di Francesco.

Di seguito le sue parole a Tuttosport:

C’è anche chi dal Frosinone è andato alla Juve, come Gatti: Brescianini potrebbe fare lo stesso percorso?

“Di Gatti sono orgoglioso, lo seguo e sta facendo bene. Deve abituarsi a quel livello, non scordiamoci che scalata ha fatto: ma è forte. Brescianini è un giocatore per me molto forte e può diventare da Juve, da Milan, da Inter, da Napoli… Perché ha tutti i requisiti: è un centrocampista completo, classe 2000, che viene da un settore giovanile importante come quello del Milan e sta facendo cose bellissime a Frosinone. Può stare in un grande club”.

Possibile affare all’orizzonte tra Napoli e Frosinone per Marco Brescianini, anche se lo stesso Angelozzi ha spiegato che il classe 2000 ha le qualità per giocare in qualsiasi big della Serie A.

I rapporti tra il Napoli e il Frosinone si sono un po’ raffreddati nel corso del mercato di gennaio a causa dell’errore sul numero di slot di extracomunitari sbagliato comunicato dai ciociari al Napoli. Gli azzurri, infatti, avevano intenzione di girare in prestito Matija Popovic, insieme a Zerbin. L’affare è poi saltato ed entrambi gli azzurri sono andati al Monza.

Brescianini, dunque, potrebbe diventare il giocatore che permette alle due società di riallacciare i rapporti.