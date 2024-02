Napoli-Barcellona, i blaugrana recriminano due rigori: cosa dice la moviola

Polemiche in casa Barcellona dopo il match di Napoli, con due rigori chiesti dai blaugrana. La moviola dei fatti non lascia dubbi.

Tutto rimandato in Spagna dopo il primo ballo del Maradona, con Napoli e Barcellona abili a dividersi la posta in palio all’andata. L’1-1 di Fuorigrotta, in una sfida tesa e fatta di botta e risposta, nonché di errori individuali da una parte e dall’altra, ha infatti alluso fortemente a una sfida da tenere assolutamente d’occhio in casa dei blaugrana, dove si deciderà gran parte del futuro delle due compagini implicate. In terra catalana, dei 90 minuti giocati, si è però particolarmente parlato di due episodi chiave nel primo e nel secondo tempo, che hanno addirittura portato il Barcellona a chiedere due rigori. La moviola non ha però lasciato dubbi.

Il Barcellona chiede due rigori, la Gazzetta da ragione all’arbitro e al Napoli

Non è stata una partita ricca di episodi arbitrali controversi quella giocata da Napoli e Barcellona, sebbene i blaugrana abbiano recriminato due rigori non concessi dal direttore di gara. Il primo, in seguito a un episodio visto nel primo tempo, con Yamal abile a tirare sul braccio di Olivera da poca distanza. La palla ha quindi impattato l’arto dell’uruguagio disteso però lungo il corpo, e dunque non atto ad aumentare il volume del calciatore azzurro. Corretta la decisione dell’arbitro secondo l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, concentratasi poi su un’azione nel secondo tempo.

In seguito a una punizione di Gundogan infatti, Politano ha impattato di braccio la sfera calciata dal tedesco. Anche qui, però, l’arto del calciatore azzurro era in perfetta posizione congrua, con il direttore di gara che non ha interrotto il gioco. Entrambe le decisioni, vista l’ottima chiamata dell’arbitro, non sono state neanche oggetto di silent-check dalla sala VAR, con la Gazzetta che ha promosso a pieni voti l’operato del signor Zwayer.

Napoli-Barcellona, polemiche anche sul gol di Osimhen

Anche la rete del pareggio firmata Victor Osimhen è stata oggetto di discussione in casa Barcellona. I blaugrana hanno recriminato un fallo del nigeriano ai danni di Inigo Martinez, che l’ex arbitro Giampaolo Calvarese, in diretta su Prime Video, ha però giudicato inesistente. L’attaccante del Napoli ha infatti preso posizione sul difensore come suo solito, giocando sulla propria forza fisica senza commettere alcuna irregolarità. Infine, la Gazzetta dello Sport ha giudicato in maniera ottimale anche la gestione dei cartellini da parte dell’arbitro Zwayer, premiato con una piena sufficienza dal quotidiano.