Juan Jesus, episodio tutto da ridere dopo Napoli-Barça: giornalisti spagnoli increduli – VIDEO

Incredibile episodio accaduto al termine di Napoli-Barcellona. Protagonisti, Juan Jesus e i giornalisti di una nota testata spagnola.

Il Napoli ha pareggiato il proprio primo match con mister Calzona in panchina, mostrando però una notevole risposta positiva a un così repentino cambio di gestione. Gli azzurri hanno infatti saputo reagire ad una prima frazione passata quasi interamente in balia del dominio del Barcellona nonché alla rete di Lewandowski, trovando il pari grazie al rientrante Osimhen. Il match è dunque terminato sull’1-1 rimandando tutto al ritorno in Spagna, lasciando però ai giornalisti iberici un ricordo indelebile di tale trasferta all’ombra del Vesuvio. Questo, a causa di un particolare siparietto al termine dell’incontro con protagonista Juan Jesus.

Juan Jesus all’anti-doping, il metodo del brasiliano è da non perdere

Uno dei profili più in crescita del Napoli delle ultime settimane è sicuramente Juan Jesus. Dopo il burrascoso inizio caratterizzato da notevoli errori, il brasiliano ha saputo infatti imporsi nuovamente sul gioco al centro della difesa azzurra, totalizzando già ottime prestazioni in campionato contro Verona e Milan. A ciò si aggiunge quindi la prova molto positiva messa a referto contro il Barcellona, sebbene sia stato ben altro del centrale a colpire i giornalisti spagnoli presenti al Maradona.

😂 ¡NO TE LO ESPERABAS! 🚶‍♂️ Juan Jesús, jugador del Nápoles, camina por el estadio descalzo dos horas después del partido. ¿Por qué? ¡Para que le entren GANAS de MEAR! pic.twitter.com/DxMB3DKUyb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 22, 2024

Dopo la partita infatti, Juan Jesus è stato sorteggiato per prender parte ai consueti controlli anti-doping, che dopo ogni sfida vengono sostenuti a Fuorigrotta così come in un qualsiasi altro impianto. Nulla di strano, se non fosse che il difensore brasiliano ha avuto non poche difficoltà ad andare in bagno, rimanendo all’interno dell’impianto per oltre due ore. Il tutto, documentato dalle telecamere di El Chiringuito, cui giornalisti sono rimasti increduli d’innanzi a una scena dai toni estremamente comici. All’una di notte circa, infatti, Juan Jesus è stato beccato a camminare scalzo sul terreno da gioco del Maradona. “Non riesco a fare i controlli anti-doping. Se faccio così ho freddo e mi viene da andare in bagno“, le parole del centrale del Napoli, d’innanzi a dei giornalisti molto divertiti e stupiti.

Anti-doping, le difficoltà di Juan Jesus diventano virali

Chiaramente, tale spezzone comico non è passato inosservato agli occhi dei più. Immediatamente, infatti, il video dell’accaduto è andato virale sui social, riscuotendo l’ilarità dei tifosi del Napoli così come del Barcellona. Un tipico comportamento da Juan Jesus, che in questi anni in azzurro ha sempre dimostrato di essere un giocherellone oltre che uomo spogliatoio, facendo spesso ridere i tifosi tramite alcune trovate comiche e da non perdere. Camminare scalzo per andare in bagno rientra assolutamente fra queste.