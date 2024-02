Hamsik al Napoli, adesso cambia tutto? Il quotidiano svela la sua volontà

Giungono nuovi aggiornamenti sulla vicenda Hamsik-Napoli. Le volontà dell’ex centrocampista spiegate dalle pagine del quotidiano.

Napoli-Barcellona ha lasciato tante emozioni alla città campana, e non solo inerenti al risultato poi maturato sul campo. L’1-1 è stato infatti cornice di tante splendide giornate di sole caratterizzate dall’esonero di Walter Mazzarri, dall’arrivo di Francesco Calzona, dall’orda di tifosi spagnoli giunti in città ma soprattutto dal ritorno all’ombra del Vesuvio di Marek Hamsik. L’ex centrocampista ha intavolato una vera e propria trattativa con il presidente De Laurentiis in vista di un suo possibile ritorno in azzurro, da collaboratore tecnico del neo-mister (come già visto in Slovacchia). Dopo il tira e molla delle ultime ore, però, potrebbe essere arrivato l’aggiornamento più significativo circa tale vicenda.

Hamsik al Napoli, le volontà dello slovacco

Inizialmente dato per sicuro, l’impiego di Marek Hamsik come collaboratore di mister Calzona anche al Napoli ha assunto toni da vera e propria trattativa di mercato nel giro di poche ore. Il centrocampista slovacco è stato infatti contattato da De Laurentiis in persona per svolgere tale mansione, giungendo poi in città per discuterne a quattro occhi e per assistere a Napoli-Barcellona dalla Tribuna d’Onore del Maradona. In particolare, Hamsik e ADL hanno avuto modo di parlare nel corso del pranzo UEFA tenutosi ieri a Palazzo Petrucci, con annessa presenza dei dirigenti del Barcellona. Le volontà del calciatore sono state rivelate poi dalle odierne pagine de La Repubblica.

Il quotidiano ha infatti parlato di un Hamsik poco convinto sul da farsi, visto alcuni impegni già presenti in agenda. Fra questi, alcuni motivi di natura familiare nonché la gestione della propria “Accademy” in Slovacchia, in quel di Bratislava. Sempre stando al giornale però, il colloquio di ieri potrebbe aver d’improvviso stravolto le carte in tavola, rendendo speranzosi i tifosi del Napoli. L’ingresso in società di una figura storica del club potrebbe infatti risollevare il morale di una squadra apparsa più volte senza mordente.

Hamsik-Napoli, ora c’è speranza

Nonostante il rifiuto iniziale, secondo La Repubblica potrebbe quindi arrivare a breve un ribaltone sponda Hamsik. Il fu capitano ha infatti aperto a uno spiraglio circa l’accordo nelle ultime ore, con l’entourage che ha parlato anche di sensazioni positive. Incastrare un accordo simile è ovviamente difficile, ma alcuni passi significativi sono stati già mossi nelle ultime 24 ore. La disponibilità mostrata poi da Hamsik nei confronti del popolo napoletano, mai uscito dal cuore dello slovacco, ha quindi aumentato la voglia di vederlo all’opera.